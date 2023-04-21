草屯鎮運用無人機噴灑藥劑技術 防治荔枝椿象農業傷害

面對荔枝椿象的農害，草屯鎮以無人機噴灑藥劑技術，進行防治荔枝椿象的防治今年邁入第2年，不但解決不少農業缺工而出現的人力缺口問題，草屯鎮長簡景賢表示，運用無人機噴藥、施肥的速度，較以往人工作業快上數十倍，也已成為水稻生產不可或缺的服務之一。

草屯鎮公所指出，因連續好多年荔枝花況不佳，今年草屯鎮各品種荔枝花況可說是大爆發，有鑑於去年噴施生物藥劑的時間晚了點，今年選在在荔枝椿象剛孵化時，以無人機噴灑黑僵菌感染荔枝椿象，雖然黑僵菌防治荔枝椿象，不像化學性農藥那麼速效，但好處是它對人畜無害，而且對各生長時期的荔枝椿象均有效。

鎮長簡景賢說，為防治荔枝椿象對農業傷害，目前在產官學的合作下，已能從物理、化學、生物等面相來陸續開發出噴灑有機物質（如皂素）的防治、化學性的農藥防治、於產卵期施放平腹小蜂寄生荔枝椿象的卵、收購卵片、噴施黑僵菌等寄生菌多方向的防治方法。