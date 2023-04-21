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144萬個被照顧者家庭福音 看護遞補等待期減為1個月

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院會今天三讀修正通過就業服務法第58條，針對產業移工及家事移工逃逸後，雇主申請遞補等待期，從現行的6個月及3個月，縮減為3個月及1個月。 圖／聯合報系資料照
立法院會今天三讀修正通過就業服務法第58條，針對產業移工及家事移工逃逸後，雇主申請遞補等待期，從現行的6個月及3個月，縮減為3個月及1個月。 圖／聯合報系資料照

現行移工若不可歸責雇主而逃逸，雇主若要重新申請，產業移工須等待6個月、家庭看護工要等待3個月。立法院會今天三讀通過就業服務法第58條文修正案，未來等待期分別縮短為3個月及1個月，雇主即可向主管機關申請遞補新移工。

移工逃逸問題日益嚴重，根據統計，逃逸移工從10多年前的1萬多人暴增至現在已達5萬多人。依照現行就業服務法規定，不可歸責雇主下，產業移工須滿6個月、家庭看護移工須滿3個月仍未查獲者，雇主才能向中央主管機關申請遞補。此規定因有一定流程，形同變相懲罰雇主，尤其是對有家庭看護需求的家庭更是苦不堪言。

立法院衛環委員會日前審查就業服務法58條文修正案草案時，朝野立委提案眾多，對於縮短等待期限討論熱烈，有立委建議產業移工改為1個月、家事移工15天，但勞動部認為，雇主通常會不會只僱用一位產業移工，應可進行人力調配，家事移工空窗期也可申請長照或自聘看護工來因應。

立法院衛環委員會最終決議，產業移工改為3個月、家庭看護工改為1個月。另外，條文也新增經中央主管機關廢止聘僱許可超過1個月也可申請遞補。立法院會今天按照委員會審查意見三讀通過。

移工 看護 立法院

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