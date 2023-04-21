回響／碳交易平台半年成立 張子敬：先處理國外碳匯

總統蔡英文宣示，碳金融是達成能源供應穩定和多樣性目標的關鍵，證交所、國發基金與環保署合作，研議成立「碳交易平台」，環保署長張子敬今天表示，碳交易公司半年內成立，會優先處理國外碳匯交易。

聯合報陽光行動今針對種樹戰國時代企業排隊搶地系列報導，其中報導證交所、國發基金與環保署合作，研議成立「碳交易平台」。

環保署今舉行「2022-2023環境關懷設計競賽頒獎典禮暨作品成果巡迴展開幕儀式」。張子敬會前受訪時表示，成立「碳交易平台」目前仍與金管會討論，原來希望環評的需求到平台交易，希望讓有需求的人可以用合理的價格拿到；現在有很多企業，希望拿國外的碳權，如是要做ESG或其供應鏈要求，若要所有廠商都到國外買也有困難，不是每個人都有能力，所以我們自己趕快成立交易所，會委託金管會處理，就會協助這個服務。

張子敬說，未來國內產生的碳匯，是否可以在增量抵換平台進行，還是在碳交易所處理，還需要跟金管會談，主要是這些碳匯，企業未來要做甚麼用，環保署會比較希望是國內減碳，因為對我國才是實質的減碳，其碳交易就要在環保署認可的方式、平台抵換會比較好；但國外也有民間認證的東西，是不是都可認可？這部分，在這交易所內，會與金管會有機制，哪些可進入當作交易標的，不是隨便都可進來。

他表示，國內透過交易所拿到的抵換，也是某種程度可被認可，所以希望企業不要一窩蜂去買，買到的若不被國家獲國際認可，不就白投資了；希望機制建立後，像金管會的交易所依樣稍微過濾，這樣的交易哪些是被認可的；交易平台已有，交易所金管會正在規劃，需要成立公司，還要有籌備工作才能進行交易，大概半年內會把公司成立；最急迫要解決國外部分，幫助廠商建立如何到國外交易。