數羊還是睡不著？網議五大「失眠改善方式」一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤過去一年內「失眠改善方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大失眠改善方式有哪些。

失眠是一個常見的睡眠問題，許多人可能因為生活中的壓力、身體或心理不適等因素而無法擁有高品質的睡眠，甚至是無法入睡。長期失眠不僅會對身體健康造成負面影響，還可能導致白天感到疲倦、情緒低落，影響工作和社交生活。

戴耳塞、戴眼罩創造舒適睡眠環境 睡前儀式感竟能幫助入眠？

▲ 網友熱議5大失眠改善方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 維持舒適的環境

「維持舒適的環境」是網友討論最熱烈的失眠改善方式之一，對於不容易入眠的人來說，周遭環境稍有什麼不對，例如過於吵雜、太亮、過冷過熱，都會成為打消睡意的強烈因子，因此打造讓自己可以處於最放鬆狀態的環境，就顯得相當重要了。對此，便有網友於討論區回文建議「眼罩加耳塞絕對是最強入睡法寶！」、「打開窗戶產生對流，或是利用空氣清淨機保持室內空氣的清淨也很有用」。

NO2. 睡前放鬆、創造儀式感

如果有失眠困擾，也有許多網友推薦不妨為自己創造「睡前儀式感」，培養每天入睡前都要做的一些小儀式，除了讓自己習慣，使身體在做這些動作時自動進入放鬆狀態，也能讓一天在美好、平靜的氣氛中，劃下句點。睡眠儀式沒有標準方式，大致上的概念，就是在夜晚長睡眠之前一至兩小時，從事一些規律發生的活動，有網友分享自己有趣的睡前儀式「我會在睡前寫日記，寫完就代表一天結束，可以睡覺了！」，引來網友回覆「我也會！這儀式從小用到大」。

NO3. 避免睡前喝咖啡因飲品

睡前避開如茶、咖啡等「含有咖啡因的飲品」也非常重要，因為咖啡因容易刺激中樞神經亢奮、增加腎上腺皮質醇等賀爾蒙分泌，而造成失眠。民眾好奇地詢問「幾點後就不要喝咖啡，才不會睡不著？」，吸引熱心回應「下午三點後就不要再喝了！因為咖啡因需要七到八小時來代謝」。

NO4. 白天適度運動讓身體疲累

晚上睡不著，有可能是因為「白天不夠疲累」，而且曝曬陽光時間的長短，往往會影響夜晚褪黑激素分泌的濃度，進而影響睡眠。有網友在討論區分享自己疫情時期的失眠經驗「先前疫情緊張時，都不敢帶小孩出門，結果下場就是小孩半夜不睡覺」，由此可知，適時的外出放電，對於睡眠有多大的影響了。

NO5. 避免白天的小睡

白天睡太晚、過度小睡，或是睡回籠覺，都可能會影響晚上的睡眠品質，讓自己陷入日夜顛倒的惡性循環。有人於討論區求助「晚上七點之前都還是躺下就會睡著，七點之後我就會變得精神超好，然後到了真正睡覺時間就會完全沒睡意，怎麼辦？」，引來網友建議「可以找個假日，一整天都不睡撐到晚上，應該可以調過來」。

看完上述改善方法，你是否對「失眠不是無法克服的問題」抱有一絲希望？只要採取適當的改善方式，就能擁有更好的睡眠品質和更健康、充實的生活。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「失眠改善方式」相關討論則數。

觀測期間：2022/04/01-2023/04/11，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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