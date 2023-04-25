避孕方法用這招！網推「這樣避孕最安全」 簡單上手還能預防性病



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「避孕方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大避孕方式。

隨著科技發展，避孕方式也變得更加多元，民眾可以根據自己的身體狀況與經濟能力，去選擇適合的避孕方法，提供每個人生育自主的權利，以下就有網友熱議的五種避孕方式，快來看看吧！

戴「保險套」簡單方便又安全 網憂服用「事後避孕藥」恐影響荷爾蒙

▲ 網友熱議TOP5避孕方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 保險套

觀察近三個月內針對「避孕方式」的相關話題討論，可以發現「保險套」是許多網友的避孕首選，利用物理阻隔的原理，阻止精子進入陰道、子宮。就有網友指出「保險套購買方便」，且對男女雙方都沒有副作用，甚至可以預防性病傳播，是避孕的好選擇；不過也要注意，多數保險套是乳膠材質，若是接觸後產生搔癢、紅腫等症狀，就可能是對乳膠過敏，應該尋求醫療協助。

NO2. 事前避孕藥

許多女性會選擇服用「事前避孕藥」，用以抑制卵巢排卵、改變子宮頸內膜環境與子宮頸黏液，避孕效果高達99%。此外，事前避孕藥也有調整經期的作用，可以舒緩經期疼痛和經前緊張，就有網友分享自己「吃事前是為了調經加治痘痘，有男友的時候可以順便避孕」，留言區也有網友提到「我會吃事前，再讓男友戴保險套雙重保障」，認為服用事前避孕藥可以掌握身體自主權，保護自己不會意外懷孕。。

NO3. 結紮

部分堅決不再生育的夫妻，也會選擇「結紮」的方式避孕，男性結紮方式是輸精管截斷打結，而女性則是將輸卵管切斷，使卵子無法與精蟲結合，不過女性結紮的傷口較大，手術結束後需臥床休養數日，也可能引發月經失調、卵巢囊腫或骨盆腔疼痛等症狀，就有網友表示「女性結紮超不方便，風險和費用也比較高」，認為應該謹慎思考後再做決定。

NO4. 事後避孕藥

「事後避孕藥」是利用高劑量賀爾蒙，造成不易受孕的環境，對女性身體會造成負擔，不建議作為常規的避孕方式。就有女性網友準備服用事後避孕藥，於是在部落格上請益「吃事後會有什麼後遺症」，引起許多有經驗的網友回答「肚子悶痛，月經週期整個亂掉」、「當初吃完整個乳腺增生，一堆硬塊碰到就痛」等，也有網友呼籲「吃事後藥真的很傷身」，非必要情況應該採取其他避孕措施。

NO5. 避孕環

最後，也有不少女性網友提到，會使用「避孕環」作為避孕工具，這是一種含有藥物的透明彈性環狀物，女性需要在生理期後的第五天，自行放置到陰道深處，三週後再取出，每個月經週期都執行一次即可。就有網友表示「用避孕環兩年都很安全，月經還會變準時」，引起許多贊同聲浪，如「比起事前藥需要每天固定時間吃，避孕環方便很多」、「經痛明顯有改善還能避孕，大推避孕環」等。

在現今社會，國民的性觀念日漸開放，對「性」的需求也不再只是為了繁衍後代，如果暫時沒有生育計劃，不妨參考看看網友熱議的避孕方法。最後也提醒大家，女性在安全期、生理期時發生性關係，仍會有懷孕風險；而男性在射精前，前列腺就會分泌含有少量精子的射精前液，所以無論是射精前才戴保險套，或是體外射精，都有可能導致避孕失敗，最好還是全程配戴保險套，做好安全性行為，才能避免意外「鬧出人命」！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「避孕方式」相關討論則數。

觀測期間： 2023/01/13-2023/04/13，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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