私密處清潔保養好重要！網熱議五大保養方式是「這些」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「私密處保養方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大私密處保養方式排行。

對於女性而言，私密處是相當脆弱的，需要好好呵護照顧，因此清潔保養非常重要，要是私密處不舒服，不僅是健康問題，自身的心情和生活可能都會大受影響，而網友們熱議的私密處保養方式是哪些呢？讓我們一起來揭曉！

「私密處除毛」清爽不悶熱 「服用保健食品」增強保護力

▲TOP5私密處保養方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 私密處除毛

觀察近一年內網友針對「私密處保養方式」的相關話題討論，可以發現眾多網友對「私密處除毛」討論相當熱烈，表示夏天來生理期都很悶熱，做完私密處除毛後，悶熱不適能夠獲得減緩，直呼「（私密處除毛後）生理期來很方便、舒服」。而各種的私密處除毛方式也備受熱議，如蜜蠟除毛和雷射除毛都是十分熱門的選項。

NO2. 服用保健食品

有不少女性深受私密處反覆感染的困擾，除了平時生活不舒服之外，也會影響健康，就有網友建議可以「服用保健食品」由內而外的保養私密處，認為「日常保養吃益生菌最好」，保健食品能夠提供增強保護力，改善發炎問題。

NO3. 食用天然食品

除了靠保健食品提供額外保護力之外，也能從「食用天然食品」中獲得對私密處有益的營養，網友們留言表示「蔓越莓的營養素對女性來說非常豐富」，建議多加攝取莓果類，以及洛神花能夠抑菌抗發炎等，有許多食物都能加強保養私密處。

NO4. 使用清潔液

眾多網友也推薦私密處可以「使用清潔液」，分享使用感受「洗起來很乾淨，也很清爽」、「我都挑微涼的，夏天用很舒服」，表示清潔液不僅洗後乾淨舒爽，還有提供各種味道選擇，能夠「有效改善異味」，是許多女性在夏天經常選用的私密處清潔方式。

NO5. 外用保養品

而去除私密處異味的方式，也有網友提到「外用保養品」，認為香氛、噴霧也是利器，其中產品還有涼感功效，是夏日的熱門選擇。此外，網友也分享自己使用私密油的優點，「就像提供一個防護膜一樣，被衛生紙和內褲磨擦也比較不容易受傷」，洗澡前後都可以使用，保養效果很顯著。

妳有屬於自己的私密處清潔習慣嗎？提醒各位女孩日常就必須做好私密處保養！否則可能會引來健康相關的問題。若是自己還沒養成私密處清潔的好習慣，不妨可以參考網友們的建議方法，盡早開始保養，希望女孩們都能擁有健康私生活！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「私密處保養方式」相關討論則數。

觀測期間： 2022/03/01-2023/02/28，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞、Podcast討論（排除抽獎文）

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