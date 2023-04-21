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甲狀腺亢進不治療 小心「風暴」來襲可能致命

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
李麗青醫師表示甲狀腺亢進的病人一定要定期追蹤並按時服藥，避免發生甲狀腺風暴。圖／大千綜合醫院提供
李麗青醫師表示甲狀腺亢進的病人一定要定期追蹤並按時服藥，避免發生甲狀腺風暴。圖／大千綜合醫院提供

甲狀腺亢進是常見的甲狀腺疾病之一，病人如果診斷後沒有接受治療，可能會導致「甲狀腺風暴」，造成心臟衰竭、甚至死亡。苗栗市大千綜合醫院新陳代謝科醫師李麗青提醒，20至50歲女性是甲狀腺亢進的高風險族群，罹病者一定要定期追蹤治療並按時服藥以避免發生「甲狀腺風暴」。

李麗青指出，甲狀腺亢進是體內甲狀腺素生產過多所造成，症狀包括心悸、手抖、緊張、怕熱、體重減輕、排便次數增加、月經異常等，部分病人會合併有脖子腫大或凸眼等狀況，造成的原因大多是葛瑞夫茲氏病，當自體免疫出現失調時，身體會不斷產生抗體，刺激甲狀腺賀爾蒙分泌，造成甲狀腺賀爾蒙過多的狀況，主要好發在20至50歲的女性；另外，毒性結節性甲狀腺腫、甲狀腺炎或服用過量甲狀腺賀爾蒙、含碘物質，也會引起甲狀腺亢進。

她表示，如果甲狀腺亢進沒有接受治療，容易發生體溫快速上升，出現發燒、心跳過快、心律不整、呼吸困難，嚴重時甚至引發心臟衰竭、死亡等結果，也就是「甲狀腺風暴」。因此，建議病人一定要配合醫囑服用藥物治療，並定期追蹤檢查。

此外，甲狀腺亢進病人在飲食上應減少攝取高碘食物（例如海帶、海苔、紫菜及營養補充品）、刺激性食物（例如咖啡、茶），才能避免心悸、手抖、失眠等症狀加重。

李麗青醫師建議甲狀腺亢進的病人應減少攝取高碘食物（例如海苔）及刺激性食物。圖／大千綜合醫院提供
李麗青醫師建議甲狀腺亢進的病人應減少攝取高碘食物（例如海苔）及刺激性食物。圖／大千綜合醫院提供
李麗青醫師表示20至50歲女性是甲狀腺亢進的高風險族群，如有症狀一定要盡早就醫。圖／大千綜合醫院提供
李麗青醫師表示20至50歲女性是甲狀腺亢進的高風險族群，如有症狀一定要盡早就醫。圖／大千綜合醫院提供

甲狀腺 風暴 醫師

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