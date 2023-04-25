猴痘再增新病例！猴痘疫苗網友熱議五大QA一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一個月內「猴痘疫苗」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大問答排行。

近期猴痘本土案例不斷新增，有鑑於第一階段猴痘疫苗一開放預約就馬上額滿，疾管署日前宣布第二波猴痘疫苗將於4/10起開放登記；然而民眾對於猴痘疫苗仍有諸多疑問，究竟有哪些人符合疫苗施打資格？而預約登記的流程又是如何呢？

「施打資格」成多數人關注焦點 網籲：疫苗施打後仍要減少暴露風險！

▲ 網友熱議Top5猴痘疫苗QA 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於猴痘疫苗相關問題的討論，可看出最多人關心的便是有哪些人符合施打疫苗的資格，而根據疾管署提供的資訊，目前台灣僅提供公費施打猴痘疫苗，可施打對象主要分為暴露前預防(PrEP)、暴露後預防(PEP)兩種，包含與正痘病毒屬之實驗室操作人員、曾與猴痘個案有任何形式接觸者，以及近六個月內曾有過高風險性行為者等，或「猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引之接觸者匡列處置原則」所列高暴露風險接觸者，和有特殊狀況報經疾管署同意者。

其次，也有許多人對於預約登記的流程並不清楚，對此疾管署回應，只要民眾經過自我評估、並認為自己是屬「近 6 個月內曾有高風險性行為者」，便可至「猴痘（Mpox）疫苗接種意願登記平台」的網頁填寫基本資料，並進行疫苗接種前之風險與疾病狀況因子評估、再選擇接種地點，即可完成意願登記。

另一方面，不少人也有「猴痘疫苗是否需施打兩劑」的疑問，並擔心「僅施打一劑是否會造成保護力低落？」。 事實上，根據國外目前初步統計的研究資料指出，如能完整接種2劑疫苗，保護力將高達8成以上；而若僅接種1劑疫苗，也會有約4-8成的保護力，因此建議風險族群至少先完成1劑疫苗接種。

猴痘疫苗不同的注射方式也是網友關心的話題， 根據疾管署表示，目前猴痘疫苗的接種方式分為「皮內注射」及「皮下注射」兩種；前者是指將疫苗淺層注射到表皮和皮下組織之間的真皮，而後者則是指將疫苗注射到皮下脂肪，且皮內注射所需劑量約為皮下注射的五分之一，不過根據國外臨床試驗文獻指出，無論採「皮內注射」或「皮下注射」方式接種，疫苗提供的免疫力並不會有顯著差異，民眾可遵照指示放心施打。

最後，關於「猴痘疫苗施打後產生抗體所需的時間」也有不少討論度，對此疾管署說明，猴痘疫苗在接種第一劑後就會產生部份保護力，而在施打第二劑後的14天可達免疫高峰；不過，由於我國使用猴痘疫苗的經驗有限，對於「疫苗有效性」及「抗體持續時間」尚不清楚，因此也有網友提醒，就算已經接種疫苗，「在14天內仍要適當保護自己，減少暴露風險」。

若想預防感染猴痘病毒，除了需避免與感染者密切來往外，接種猴痘疫苗也是主要方式之一；本次第二階段之猴痘疫苗意願登記將開放至5月12日，建議自我評估為高風險族群者盡早預約施打，也別忘了在接種前，事先閱讀「猴痘疫苗接種注意事項」喔！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「猴痘疫苗」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/16~2023/04/16，共一個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw