回響／森林碳權抵換過程繁複 環保署承諾簡化流程

明天是世界地球日，近年企業吹起ＥＳＧ永續風，種樹成了熱門活動，導致「連種樹都要排隊」。聯合報今報導，種樹有限制，養護時間長，樹立形象為主，由於目前種樹還不能取得碳權，如何抵換仍未確認；環保署長張子敬今天表示，正在簡化相關流程，希望讓更多人能參與。

張子敬今天參加「2022-2023環境關懷設計競賽頒獎典禮暨作品成果巡迴展開幕儀式」做以上表示。

張子敬表示，碳權抵換當中，森林碳匯只是一個來源，所以一定有需求供給，比較實質的需求是新的開發案，在環評的承諾抵換有需求，未來徵收碳費以後，會有另外的需求，如減碳沒有達到目標，或者自主檢測計畫需要抵些碳費等；另外，也有很多企業，為了企業達到ESG或其供應鏈要求要降低排碳這些需求。

張子敬說，至於供給部分，現在環保署有抵換專案，碳匯只是其中的一項，森林碳匯部分與農委會合作，以往森林碳匯以往外界並不重視、不熱衷，包括第三方認證也沒人做，因為沒有生意，現在，慢慢大家重視了以後，現在就開始要去輔導，看有誰來做認證。

他表示，第二，要做森林碳匯認證需要有方法學，農委會開發，透過環保署程序同意此方法學被認證，就可依照這方法學做、且取得認證，現在已有方法學；學界認為程序過慢且繁複，環保署也正在檢討，以往針對大型減碳，整個程序是非常嚴謹的，整個過程付出的太多太高，就會變成一個門檻，外界就不容易進來參與；所以環保署也在檢討，整個流程怎麼樣簡化，讓比較小的單位也可以進來參與，不需要一開始就付出這麼大的代價；現在都陸續進行。