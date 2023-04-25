四月桐花五月雪 全台7大賞桐景點一次看！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「油桐花」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的七大油桐花景點有哪些。

隨著夏季的來臨，朵朵桐花也悄然綻放，油桐花因雪白樣貌被譽為「五月雪」，而每年四到五月便是油桐盛開的季節，你也想漫步於油桐花海中嗎？快來看網友們推薦的賞桐好去處！

「荷苞山」全台最早盛開！「十二寮步道」賞桐觀湖好愜意

▲ 網友熱議7大油桐花景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 荷苞山桐花公園

觀察網路上對於「油桐花」的相關話題討論，可以發現大多數網友非常推薦「荷苞山桐花公園」，有網友提到古坑荷苞山桐花公園是「全台最早開花的地方」，不僅會舉辦桐花季活動，園區規劃也很完善，「有多條賞桐步道，也有兒童攀岩場、露營區」，無論大人小孩都能在桐花盛開下盡情遊玩；也有網友分享園區設有「荷包工作站」，介紹了古坑咖啡的歷史與特色，非常值得一去。

NO2. 十二寮登山步道

「十二寮登山步道」也是網友非常推薦的賞桐秘境，有網友分享心得說道「這裡不需要爬坡也不需走遙遠的路途就能看見美景」，非常適合闔家出遊踏青，也有網友提到「有一段小石階梯落花滿滿，真的好美！」，除了雪白花景，附近更有大埤風光，在賞花觀湖的同時，也能到附近湖畔咖啡廳享受綠意盎然的午後時光。

NO3. 水流東桐花步道

位於台中外埔的「水流東桐花步道」，舊時被稱作「水流東情人幽徑」，在后里圳一旁的道路上種滿了油桐樹，吸引了不少網友前去，有網友表示這裡是「外埔在地人的私房路線」，沿途可以經過不少田園景色，保有一股純樸鄉村的氣息，也有人提到步道旁的「高鐵觀景站」，可以近距離觀看疾駛而過的高鐵，是一種難得的體驗。

NO4. 小粗坑古道

闢建於日據時期的「小粗坑古道」，原是作為山區至新竹關西的運輸道路，後雖逐漸沒落卻保留了豐富的原始生態，成為不少野外踏青愛好者的口袋名單之一，有人提到「沿路幾乎都是飄落的桐花」、「從觀景台看過去就能看到一片白茫茫的桐花海」，也有網友提醒「古道林蔭蔽天，土石頗濕滑且覆滿青苔」，要小心步行安全。

NO5. 仁和步道

緊鄰新竹湖口老街的「仁和步道」也是網友認為的熱門賞桐景點，有去過的網友提到「步道入口就能看到滿地桐花」，感到很驚豔，也有人分享「途中還能看到綠油油的茶園與竹林」，給人一種開闊舒適的氛圍；另外，也有網友表示「步道輕鬆不難走，賞完花還可以到老街品嘗美食」，非常適合來個一日遊。

NO6. 東勢林場

有中部陽明山之稱的「東勢林場」，是台中最美的森林花園，有網友表示「每年四五月份桐花就有如降雪在園區內各處飄散」，四處都瀰漫著清幽芬芳；園區還有解說員能帶領遊客漫步桐花步道，更有賞螢解說活動，既能欣賞浪漫白花，也能深入觀察生態奇貌。

NO7. 十一指古道

最後，「十一指古道」也是網友認為必去的賞桐景點，去過的網友分享「少了人為的干擾，處處可見成堆的桐花」，讓人看了非常心動，也有人提到「步道前段就能看到一棵百年茄苳樹，一旁有小溪流相伴，很有意境」。

你是不是也很嚮往沉浸於油桐花香之中呢？除了以上熱門的賞桐景點，你也有自己私藏的賞桐秘境名單嗎？快趁著夏日初臨，與家人們一同出門踏青賞油桐吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「油桐花」相關討論則數。

觀測期間：2022/03/01~2023/03/27，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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