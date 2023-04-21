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高端新訂單來了！疾管署公費流感疫苗採購 高端決標70.7萬劑

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
疾管署公布今年公費四價流感疫苗完成採購作業，總採購量698萬6900劑，由4家廠商得標，包括國光、賽諾菲、台灣東洋及高端，其中高端疫苗決標70.7萬劑，占總量10.1%。本報資料照片
疾管署公布今年公費四價流感疫苗完成採購作業，總採購量698萬6900劑，由4家廠商得標，包括國光、賽諾菲、台灣東洋及高端，其中高端疫苗決標70.7萬劑，占總量10.1%。本報資料照片

衛福部疾管署今發布新聞稿，公布公費四價流感疫苗已於4月18日完成採購作業，總採購量698萬6900劑，由4家廠商得標，包括國光、賽諾菲、台灣東洋及高端，其中高端疫苗決標70.7萬劑，占總量10.1%，也是高端首度投入公費流感疫苗行列。

高端今年3月8日發布重訊，與韓國GC Pharma合作生產的四價流感疫苗，取得食藥署藥品查驗登記審核通過核准函，將投入國內每年四價流感的疫苗供應。當時國民黨立委王鴻薇、李德維等質疑，取得藥證過程疑點重重，衛福部此舉是替高端開後門，拯救近期營收掛零的高端。

疾管署表示，今年公費四價流感疫苗已於4月18日完成採購作業，總採購量698萬6900劑，採適用最有利標、複數決標方式辦理，評選結果已於今日公告，由4家廠商得標，依合約規定於9月底、10月中旬及11月底分三批次交貨。

698萬6900劑中，包括112年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量638萬3850劑、中央及地方委託代購量20萬3050劑，以及可視實際需求再下訂之開口式合約量40萬劑。

疾管署指出，目前國內取得流感疫苗許可證廠商共有5家，由於各家廠商疫苗之製程、核准適用年齡、單價及最大供貨量等均有差異，為確保廠商履約品質並順利供貨，保障國人健康，今年首次改採最有利標方式辦理。

疾管署說，由領有流感疫苗許可證之廠商，就其疫苗產品提出符合採購案需求之供應計畫及報價，邀請相關專家參與採購評選會議，針對疫苗效益、價格、廠商履約能力、供貨時效/穩定性、額外供貨配合度及廠商企業社會責任等項目進行評選，擇定序位前4名為最有利標廠商。

前4名分別為國光生物科技股份有限公司349萬3450劑（占50%）、賽諾菲股份有限公司192萬1400劑（占27.5%）、台灣東洋藥品工業股份有限公司86萬4630劑（占12.4%）、高端疫苗生物製劑股份有限公司70萬7420劑（占10.1%）。

對比111年疾管署四價流感疫苗採購，原先採購609萬劑，後擴充採購31萬劑，總計640萬劑，金額為 15.76 億元，共完成639萬劑接種，剩餘1萬劑。今年採購638萬劑以及開口合約40萬劑（視需求下單），加上其他單位代購量約20萬，總計本次標案會採購698萬6900劑，採購金額為16億5758萬9639元，較去年略升。

而去年得標3家業者數量，國光最多為327.5 萬劑，東洋得標數量達 113 萬劑，賽諾菲則得標190 萬劑，今年加入高端流感疫苗後，影響最多為東洋藥品。

針對首度納入高端流感疫苗，疾管署副署長羅一鈞表示，只要持有食藥署核發流感疫苗許可證與藥商許可證的廠商，依規定皆會邀請參與投標，此次採最有利標，讓國內流感疫苗供貨穩定，加上不同廠牌有不同特色，像是賽諾菲提供幼兒劑型、東洋有細胞培養流感疫苗、國光是全程國內產製等。

立法委員王鴻薇（左）、李德維（右）日前召開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收掛零的高端而大開後門。本報資料照片
立法委員王鴻薇（左）、李德維（右）日前召開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收掛零的高端而大開後門。本報資料照片

流感疫苗 高端疫苗 衛福部

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