端午連假離島航線12萬個座位 4/24上午9點開放訂位

近年不少人為求如廁後能保持衛生，會選擇在廁所安裝免治馬桶，不過日前台灣就有網友表示，家中的免治馬桶蓋突然發生自燃事件，連後方的水箱都被波及而燻黑，還好當下沒人在用廁所，否則不堪設想，事後廠商亦馬上道歉並派員處理。

2023-04-21 08:23