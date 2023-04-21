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端午連假離島航線12萬個座位 4/24上午9點開放訂位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
端午連假澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1296架次、12萬7640個座位數。本報資料照片
端午連假澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1296架次、12萬7640個座位數。本報資料照片

今年端午節有4天連假(6月22日至6月25日)，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門馬祖三離島管制航線將提供1296架次、12萬7640個座位數，4月24日上午9點起開放訂位。

民航局規劃，6月21日至6月26日為端午連假航空疏運期，共計6天，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。澎湖航線682架次、7萬2714個座位數；金門航線434架次、4萬2596個座位數；馬祖航線180架次、1萬2330個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續將視需求適時增班。

民航局提醒，此次端午節連假於尖峰時段6月21日至6月23日台灣出發往離島方向，以及6月24日至6月26日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票；另建議民眾事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補。

馬祖 航線 金門

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