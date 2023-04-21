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時代力量：世界地球日應列國定假日

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今（21）日時代力量立法院黨團於4月22日世界地球日前夕，舉行「響應世界地球日 完善法制救海洋」記者會。時代力量黨主席王婉諭、時代力量立委陳椒華共同呼籲政府，應將世界地球日列為國定假日。記者屈彥辰／攝影
今（21）日時代力量立法院黨團於4月22日世界地球日前夕，舉行「響應世界地球日 完善法制救海洋」記者會。時代力量黨主席王婉諭、時代力量立委陳椒華共同呼籲政府，應將世界地球日列為國定假日。記者屈彥辰／攝影

今（21）日時代力量立法院黨團於4月22日世界地球日前夕，舉行「響應世界地球日 完善法制救海洋」記者會。時代力量黨主席王婉諭、時代力量立委陳椒華共同呼籲政府，應將世界地球日列為國定假日，行政院也應盡快核定《海洋保育法》及《海域管理法》送至立法院。

陳椒華表示，應將世界地球日列為國定假日，現在是全球氣候變遷告急的時代，昨（20）日幾個小時的暴雨就癱瘓交通，台灣推動2050淨零排放，短期和中期目標可更明確，時代力量主張刪除碳費優惠機制、法條中應納入碳稅和氣候公民訴訟等，不過沒有被其他政黨支持。

陳椒華說，根據期刊研究結果，珊瑚礁等生態系處於缺氧環境，台灣也發生這樣的情形，東沙環礁等五個珊瑚礁生態都處於中重度缺氧狀態，原本台灣近海物種非常豐富，但台灣在西部海岸有非常多工業區，長期廢水排放已造成生態影響，甚至有海洋資源流失的情形。

陳椒華強調，2019年立法院通過《海洋基本法》，當時海委會就宣示要在一年內，公布國家海洋政策白皮書，兩年內制定海洋三法。行政院僅有核定《海洋產業發展條例》及《海洋污染防治法》，面對一個三位一體的重要法案，應優先審理《海洋保育法》及《海域管理法》。

王婉諭表示，近年風電蓬勃發展，離岸風電邁入第三階段區塊開發，即便經濟部和能源局在離岸風電潛力場址申請和區塊開發作業上，已被監察院糾正有違反法律保留原則的疑慮，現在都還是以行政規則進行規範與開發。海洋空間涉及的層面廣泛，現階段缺乏整體規劃，導致離岸風場的選址與近海漁場、船舶及飛機航道、白海豚等海洋生物棲息範圍衝突頻傳，凸顯《海域管理法》的重要性。

時代力量 陳椒華 世界地球日

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