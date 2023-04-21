影／手高舉抓背就痛 睡覺痛醒是五十肩或旋轉肌破裂？

台東胡姓女子車禍後左肩疼痛，無法舉高抓背，睡覺舉手甚至被痛醒，但檢查未骨折，做磁振造影檢查，發現肩旋轉肌破裂，醫師以肩關節鏡韌帶修補手術、經近2個月休養終於恢復健康。醫師提醒，很多人運動健身造成肩旋轉肌腱受傷，疼痛甚至影響睡眠，應該盡快就醫。

馬偕醫院骨科醫師傅俊瑋說，很多人都曾經面臨肩膀疼痛問題，甚至出現手舉高過頭時肩膀會疼痛、晚上睡覺時壓到肩膀會痛不成眠、或手突然無力。這些症狀都可能與肩膀內部的肩旋轉肌肌腱受損有相當大關係。

傅俊瑋說，手臂在上舉或外展等關節活動時感到不適，也可能是俗稱「五十肩」的沾黏性肩關節發炎，常發生在中年女性、原因不明，但肩膀越痛就越不敢動，長期後肩膀活動受限，但五十肩和旋轉肌破裂症狀相當類似，必須做進一步檢查。

他說，肩旋轉肌腱受傷常發生在運動員身上，像長期手臂高舉過肩的運動、健身舉重不當施力，另勞力工作者長期搬運重物，肌腱過度使用，也可能造成肩旋轉肌磨損破裂。

傅俊瑋指出，當肩旋轉肌破裂程度嚴重，且疼痛嚴重影響生活，比如無法工作、影響睡眠甚至半夜痛醒等，就會建議病人進行肩旋轉肌的修補手術。若置之不理，肩關節骨骼結構會進一步磨損，甚至進展到需更換人工肩關節，治療難度將會大大提升。

他說，傳統肩旋轉肌肌腱縫合手術，是利用一道較長的傷口直接看到肌腱破裂處進行修補，肩關節內視鏡手術，利用內視鏡進入狹小的肩關節中治療疾病。除病灶得到治療、手術傷口微小恢復快等優點外，關節內其他的構造若有問題也可以一併得到診治。