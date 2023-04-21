大甲媽今晚起駕 氣象局報馬仔提供即時氣象

為期9天8夜的大甲媽遶境進香活動，將於今天深夜自大甲鎮瀾宮起駕，中央氣象局也不缺席。氣象局將派出服務團隊，由資深氣象預報員領隊。是中央氣象局與大甲鎮瀾宮連續11年合作，提供精緻化的客製氣象資訊服務。

氣象局說，由於每年遶境活動吸引大批信眾徒步參與，而活動期間適逢天氣變化多端的春季，為了讓信眾及工作團隊及早獲得天氣變化的資訊，因此再度合作加強氣象資訊服務，於遶境去程自大甲至西螺，由資深預報員帶領團隊深入遶境行列，與信眾直接互動。希望透過行動氣象服務，使這項被譽為全球三大宗教慶典盛事之一的國際型活動更加圓滿順利。

大甲鎮瀾宮預估今年將有500萬人次參與。氣象局說，活動期間透由氣象觀測車，沿途加強對天氣現況的掌握與訊息之提供，可在劇烈天氣將發生前，立即以通訊軟體通知鎮瀾宮服務團隊。

遶境期間4月21日、24至25日及28日，分別在鎮瀾宮、新港分駐所、奉天宮及花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊。由氣象局資深預報員在現場報導遶境活動期間的天氣變化，提醒信眾提前做好準備。活動期間民眾至氣象局服務站拍照打卡或答對，可獲得限量紀念品。

氣象局說，活動期間也為此次遶境活動鑾轎駐點廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，信眾可於鎮瀾宮官網所提供的連結，以及透過行動裝置下載該局「生活氣象App」及FB「報天氣」粉絲團等多元管道，獲得氣象局的天氣觀測或預報相關資訊，規畫行程和準備衣物，使活動期間更舒適、便利。