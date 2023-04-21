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南部盼解除旱象 賈新興：5月底前環境不利梅雨鋒面建立

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
下周三微弱鋒面通過，30日華南水氣移入，其它時間局部山區午後西北雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
下周三微弱鋒面通過，30日華南水氣移入，其它時間局部山區午後西北雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

近期還會下雨嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周三微弱鋒面通過，30日華南水氣移入，其它時間局部山區午後西北雨。

南部期待梅雨解除旱象，但賈新興說，展期資料顯示，5月底前環境不利梅雨鋒面的建立。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

他說，明天至下周二北部山區及中南部山區午後有局部短暫陣雨，下周三受微弱鋒面通過影響，彰化以北有局部陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周四至下周五午後山區有零星短暫陣雨，下周六北部山區及中南部山區午後有零星短暫陣雨，30日華南水氣移入， 中午前後西半部轉有局部雨。仍需節約用水。

賈新興說，高屏地區稻作已陸續進入孕穗階段，早植稻作則已達抽穗期，高雄區農業改良場近日發現葉鞘腐敗病於部分田區發生危害，過往的研究發現複合發生時可造成病徵加劇，甚至使稻穗穀粒不禾念。為避免病害蔓延，高雄場籲請農友留意田間情況，適時防治相關病蟲害，以確保水稻產量及品質。

他說，玉米、高粱為秋行軍蟲之主要危害作物，田間巡查發現諸多玉米田出現秋行軍蟲幼蟲危害。其幼蟲食量大常造成嚴重災情，籲請農民注意並加強防治工作，避免蟲害蔓延擴散。

秋行軍蟲 梅雨

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