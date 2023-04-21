快訊

法說會後台積電開盤520元！台股開15,776點 早盤漲逾70點

圖文教你做／LINE重要訊息總被淹沒？官方一招「客製化通知」：還能消除未讀數

早盤漲逾70點！台股開15,776點 台積電開盤520元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天雨！嘉義水果批發量價齊跌 西瓜鳳梨盛產承銷人果農叫苦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天嘉義市果菜市場休市，昨天大雨水果交易清淡，價量齊跌，目前西瓜、鳳梨盛產。記者魯永明／攝影
今天嘉義市果菜市場休市，昨天大雨水果交易清淡，價量齊跌，目前西瓜、鳳梨盛產。記者魯永明／攝影

昨天久旱的嘉義縣市，終於盼到一場最大的春雨，但雨勢未持續，仁義潭、蘭潭暫止渴，上午天氣放晴，今天嘉義市果菜市場休市，昨天碰上大雨，水果交易清淡，價量齊跌，目前西瓜鳳梨盛產，買氣不熱，承銷人、果農叫苦。

嘉義市果菜市場位在消費地，交通便利的高鐵大道旁，是雲嘉南重要批發市場，每月農曆初2、16日休市，批發市場交易以水果為主，昨天最強春雨報到，滋潤枯旱大地，農民開心，果農卻望雨憂心水果價跌。

果菜市場說，昨天國產青果均價每公斤26.6元，進口青果均價111.3元，大雨，市況清淡，交易量減少，青果價格大多下跌，交易量約164.0公噸，價格漲跌5%以上有仙桃、木瓜。

交易量前幾名水果包括，西瓜（黃肉、紅肉、大西瓜）、金鑽鳳梨網室木瓜。當季水果場需求量大，主要大宗水果為鳳梨、木瓜、大西瓜、洋香瓜，椰子、大西瓜、木瓜天候炎熱，果汁市場需求量，增加帶動價格，紅肉小玉西瓜價格量多價跌。

羅姓承銷人說，疫情解封，帶動旅遊，又有全民普發6000元，未帶動水果市場買氣，天熱，最近西瓜、鳳梨盛產，買氣未拉抬，希望政府辦刺激買氣行銷活動。果農說，希望買氣回升，賣好價錢。今天農曆初2果菜市場休市，市場冷清。

今天嘉義市果菜市場休市，昨天大雨水果交易清淡，價量齊跌，目前西瓜、鳳梨盛產。記者魯永明／攝影
今天嘉義市果菜市場休市，昨天大雨水果交易清淡，價量齊跌，目前西瓜、鳳梨盛產。記者魯永明／攝影
今天嘉義市果菜市場休市，昨天大雨水果交易清淡，價量齊跌，目前西瓜、鳳梨盛產。記者魯永明／攝影
今天嘉義市果菜市場休市，昨天大雨水果交易清淡，價量齊跌，目前西瓜、鳳梨盛產。記者魯永明／攝影

西瓜 鳳梨 嘉義

延伸閱讀

鋒面來了！嘉義、台南下大雨 氣象局：明全台降雨趨緩

要學校軍隊買鳳梨挨批情緒勒索 農糧署：口水戰沒意義

春雨轟炸不能餓獨老！嘉義民雄淹黃水 送餐員停車涉水送抵家

農漁產品滯銷入校園？ 民眾黨籲別情勒「班班吃鳳梨」

相關新聞

北風下來了 鄭明典：氣溫舒適 強降雨條件暫時消退

中部昨天歷經最強春雨驚魂，今天各地雨勢趨緩，中央氣象局也解除大雨特報。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北風下來了，台北濕濕...

被照顧者家庭福音 遞補外籍看護等待期將減為1個月

立法院會今預期將三讀修正通過就業服務法第58條，產業移工及家事移工逃跑，不可歸責雇主的遞補等待期，可望從現行的六個月及三...

免治馬桶蓋突然自燃！廁板燒溶焦黑廠商急處理 網：還好沒烤小鳥

近年不少人為求如廁後能保持衛生，會選擇在廁所安裝免治馬桶，不過日前台灣就有網友表示，家中的免治馬桶蓋突然發生自燃事件，連後方的水箱都被波及而燻黑，還好當下沒人在用廁所，否則不堪設想，事後廠商亦馬上道歉並派員處理。

南部盼解除旱象 賈新興：5月底前環境不利梅雨鋒面建立

近期還會下雨嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周三微弱鋒面通過，30日華南水氣移入，其它時間局部山...

天雨！嘉義水果批發量價齊跌 西瓜鳳梨盛產承銷人果農叫苦

昨天久旱的嘉義縣市，終於盼到一場最大的春雨，但雨勢未持續，仁義潭、蘭潭暫止渴，上午天氣放晴，今天嘉義市果菜市場休市，昨天...

拉拉山森林遊樂區嶄新開園全攻略 來泰雅族讚嘆之地大口深呼吸

「拉拉」是泰雅族語有美麗的、讚嘆的意思，最新開園的「拉拉山國家森林遊樂區」，終年雲霧繚繞，10大巨木中拉拉山森林遊樂區占了5株，這裡也是全台森林遊樂區芬多精最多之處，拉拉山社區解說志工蔡榮樹表示，來這裡就是要大口呼吸，許多宗教人士也愛到此「吸收日月精華」，即將進入五月桃的季節，來泰雅族人的讚嘆之地要怎麼玩？住那裡？吃什麼？聯合報數位版記者體驗被巨木包圍後，帶給大家第一手觀察。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦