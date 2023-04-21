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天雨！嘉義水果批發量價齊跌 西瓜鳳梨盛產承銷人果農叫苦
昨天久旱的嘉義縣市，終於盼到一場最大的春雨，但雨勢未持續，仁義潭、蘭潭暫止渴，上午天氣放晴，今天嘉義市果菜市場休市，昨天碰上大雨，水果交易清淡，價量齊跌，目前西瓜、鳳梨盛產，買氣不熱，承銷人、果農叫苦。
嘉義市果菜市場位在消費地，交通便利的高鐵大道旁，是雲嘉南重要批發市場，每月農曆初2、16日休市，批發市場交易以水果為主，昨天最強春雨報到，滋潤枯旱大地，農民開心，果農卻望雨憂心水果價跌。
果菜市場說，昨天國產青果均價每公斤26.6元，進口青果均價111.3元，大雨，市況清淡，交易量減少，青果價格大多下跌，交易量約164.0公噸，價格漲跌5%以上有仙桃、木瓜。
交易量前幾名水果包括，西瓜（黃肉、紅肉、大西瓜）、金鑽鳳梨網室木瓜。當季水果場需求量大，主要大宗水果為鳳梨、木瓜、大西瓜、洋香瓜，椰子、大西瓜、木瓜天候炎熱，果汁市場需求量，增加帶動價格，紅肉小玉西瓜價格量多價跌。
羅姓承銷人說，疫情解封，帶動旅遊，又有全民普發6000元，未帶動水果市場買氣，天熱，最近西瓜、鳳梨盛產，買氣未拉抬，希望政府辦刺激買氣行銷活動。果農說，希望買氣回升，賣好價錢。今天農曆初2果菜市場休市，市場冷清。
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