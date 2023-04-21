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免治馬桶蓋突然自燃！廁板燒溶焦黑廠商急處理 網：還好沒烤小鳥

香港01／ 撰文：桃樂斯
台灣有網友家中的免治馬桶蓋突然發生自燃事件，連後方的水箱都被波及而燻黑，還好當下沒人在用廁所，否則不堪設想。（FB圖片）
台灣有網友家中的免治馬桶蓋突然發生自燃事件，連後方的水箱都被波及而燻黑，還好當下沒人在用廁所，否則不堪設想。（FB圖片）

近年不少人為求如廁後能保持衛生，會選擇在廁所安裝免治馬桶，不過日前台灣就有網友表示，家中的免治馬桶蓋突然發生自燃事件，連後方的水箱都被波及而燻黑，還好當下沒人在用廁所，否則不堪設想，事後廠商亦馬上道歉並派員處理。帖文惹來網友關注免治馬桶的安全，有人笑言「還好沒有烤小鳥！」，不過亦有人覺得如果浴室環境潮濕，很容易造成電器短路繼而引致起火，還是盡量不要使用，亦呼籲其他用家小心為上。

該網友在facebook「水電DIY技術研習社」群組發帖並附上2張圖片，指家中的免治馬桶蓋突然自燃，幸好事發時家中有人，能及時撲滅並阻止釀成更嚴重火災，故「感謝老天保佑！」。從圖片可見，馬桶蓋被燒溶焦黑，而水箱亦被焦黑，地板則弄髒，不幸中之大幸是無人受傷和沒有波及家中其他設施。

對於免治馬桶突然自燃的意外，網友都覺得嚇人，又笑言「還好沒有烤小鳥！」、「免治馬桶蓋...不用治療了」。有留言則分析「也要看是不是人為」；更表示基本上有使用電的產品都有機會發生類似情況，「電子產品放在潮濕的浴室，危險！」、「除了機器本身問題，浴室用電環境和線路也要查查」、「一般家電的塑膠，設計時應該要使用防火等級的塑件材料」，以免往後再現同類意外。

對於造成是次事件，馬桶蓋廠商亦馬上在樓主帖文回應並表示「很抱歉造成您困擾，在此謹代表公司表達最誠摯的歉意。我們會將立即派員與您聯絡了解情況」。樓主後續交代，已和廠商交涉，對方已派員協助處理並拆回馬桶蓋拿去鑑定，同時感謝對方迅速處理事件。

免治馬桶最初由美國人發明，「治」與「痔」同音，因此設施最初主要對象是痔瘡患者，利用噴嘴噴出的水柱去清洗肛門，能促進血液循環，並減輕如廁後需用衛生紙的不適。後來由日本人作改良，逐漸成為不少人的家用馬桶，當中會附設恆溫坐墊、自動掀蓋、自動沖水、除臭除菌等多項功能，近年不少家庭都有安裝同類馬桶。

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文章授權轉載自《香港01》

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