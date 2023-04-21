被照顧者家庭福音 遞補外籍看護等待期將減為1個月

立法院會今預期將三讀修正通過就業服務法第58條，產業移工及家事移工逃跑，不可歸責雇主的遞補等待期，可望從現行的六個月及三個月，縮減為三個月及一個月，大幅降低業者及被照顧者家庭的壓力。估計初期有2千家企業、1千個家庭受益。

民進黨立院黨團預計在今天的立法院院會中變更議程，將就業服務法第58條修正草案排入討論事項，由於此修正案不需經朝野協商，預期今可完成三讀程序。

根據現行就業服務法第58條規定，在工廠的移工逃跑，雇主要等6個月才能申請新的移工，如果是家庭看護部分，則要等3個月才能申請遞補，漫長的等待期，造成業者及被照顧者家庭不小的壓力。因此共有跨黨派22名立委提案修法，擬針縮減業者及被照顧者家庭的等待時間。

全案在本月13日完成初審，依照初審通過的條文，外籍勞工在聘僱許可有效期間內，因不可歸責於雇主的原因出國、死亡或發生行蹤不明情形，通報滿三個月仍未查獲者，雇主可申請遞補。

至於家事移工，若逃跑行蹤不明，在不可歸責於雇主的狀況下，通報警政機關滿一個月仍未查獲，或是勞雇雙方同意轉換雇主，廢聘超過一個月仍未找到新雇主接續聘僱，原雇主均可申請遞補，但原聘僱許可剩餘期間不足六個月，不可申請遞補。

勞動部統計，新法正式上路後，預估首月受影響的雇主人數較多，其中家庭類雇主1千名、產業約2千名，有助產業需求及降低被照顧者家庭經濟負擔。