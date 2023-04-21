北風下來了 鄭明典：氣溫舒適 強降雨條件暫時消退

「拉拉」是泰雅族語有美麗的、讚嘆的意思，最新開園的「拉拉山國家森林遊樂區」，終年雲霧繚繞，10大巨木中拉拉山森林遊樂區占了5株，這裡也是全台森林遊樂區芬多精最多之處，拉拉山社區解說志工蔡榮樹表示，來這裡就是要大口呼吸，許多宗教人士也愛到此「吸收日月精華」，即將進入五月桃的季節，來泰雅族人的讚嘆之地要怎麼玩？住那裡？吃什麼？聯合報數位版記者體驗被巨木包圍後，帶給大家第一手觀察。...

2023-04-21 08:00