北風下來了 鄭明典：氣溫舒適 強降雨條件暫時消退
中部昨天歷經最強春雨驚魂，今天各地雨勢趨緩，中央氣象局也解除大雨特報。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北風下來了，台北濕濕涼涼的，還算舒適的溫度。至於南部是否還有機會下雨？他說，強降雨條件暫時消退了。
氣象局說，今天鋒面通過，南部、東部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，清晨東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨；明天北部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨，中南部地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。
溫度方面，今天受鋒面通過後的東北風影響，北部及宜花天氣稍轉涼，高溫約22到25度，中南部及台東高溫26到30度，夜晚清晨各地低溫約20到23度。
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