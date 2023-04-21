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中部昨天致災雨反而南部「地面是乾的」 氣象專家解惑
連續兩天顯著春雨，今天各地降雨趨緩。為何昨天中部出現致災性雨勢，反而南部「地面是乾的」？天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，幾個因素相加後，原本預報南部該下的雨就跟著大幅度減少了，反而是中彰以北到苗栗一帶超乎預期的發揮，下了很大的雨量，對於鯉魚潭、明德、永和山等水庫相當有幫助，寶山、寶二水庫也獲益。
他說，高低層配合的狀況下，短波槽變得太深了，地面鋒快速南壓，槽前暖濕西南風也很快離開台灣附近。另一個狀況是，在廣東海面有一個旺盛對流區發展，這團旺盛深對流已經持續了將近整整一天的時間，低層有西南風暖濕空氣不斷提供水氣（水氣似乎都被攔截），高空則有氣流分流的良好輻散環境，導致深對流在同一區域不斷的反覆生長。偏偏在槽後西北氣流的帶動下，這團對流接近不了台灣，往東擴展的雲層都會偏向巴士海峽。
吳聖宇說，今天在鋒後東北風影響下，北部、東半部降雨機率較高，有短暫陣雨，中南部天氣較穩定，平地多雲，山區偶有短暫陣雨，明天、周日天氣會更好一些，不過山區到了午後因為熱力作用，容易有些降雨的狀況，到山區活動的朋友仍要多留意。
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