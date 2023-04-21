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台鐵苗栗車站號誌異常 北上南下部分列車延遲

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

(8:00更新）

台鐵局說，先前苗栗車站號誌異常事件已經排除，陸續恢復運轉，北上部分列車有所延遲，留意車站廣播及列車資訊看板。

（6:45更新）

「合鐵事故通報平台」臉書粉專指出，因台鐵苗栗車站發生號誌異常，北上及南下部分列車將有所延遲，請旅客留意車站廣播及列車資訊看板。

根據台鐵局官網列車時刻查詢，有區間車誤點1至3分鐘，但上午5時27分自苗栗發車往花蓮的自強272車次，原定上午6時抵達竹北車站，顯示誤點45分鐘。

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