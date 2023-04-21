威力最強春雨 彭啟明：頗有梅雨鋒架式 仍有差距

中部昨天因猛烈雨勢造成多處災情，天氣風險公司總經理彭啟明直指這次春雨是近期最有威力的一波降雨，不過，南部沒有辦法紓解旱象，可能到5月下旬梅雨才回歸正常。雖然南部降雨有限，但不無小補。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，回顧這波春雨，看得出來春雨和梅雨鋒面還是有些不同嗎? 不過這波已經有點架式，只不過西南風還不夠強，還沒到西南氣流水準，整個結構或維持性和梅雨鋒面仍有段差距。但已經讓許多區域驚嚇不少，這波的確是今年第一波較強降雨。

彭啟明建議，民眾該做好防災的檢討應變，只有靠基本防災應變能力提升才能減少災害，而不是預報準或不準。就算預報準，沒做任何演練或準備，一樣會有災害發生。如果企業或村里都還沒做，現在還來得及，別等到災害發生才怪別人沒做好，每個人都是防災的基本一份子。