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中部昨天致災雨反而南部「地面是乾的」 氣象專家解惑

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威力最強春雨 彭啟明：頗有梅雨鋒架式 仍有差距

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中部地區昨天雨勢不斷，各地紛傳淹水災情，車輛未減速帶起波浪，讓積水倒灌回路旁民宅，讓受災居民抱怨二次傷害。圖／取自我愛鹿港小鎮
中部地區昨天雨勢不斷，各地紛傳淹水災情，車輛未減速帶起波浪，讓積水倒灌回路旁民宅，讓受災居民抱怨二次傷害。圖／取自我愛鹿港小鎮

中部昨天因猛烈雨勢造成多處災情，天氣風險公司總經理彭啟明直指這次春雨是近期最有威力的一波降雨，不過，南部沒有辦法紓解旱象，可能到5月下旬梅雨才回歸正常。雖然南部降雨有限，但不無小補。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，回顧這波春雨，看得出來春雨和梅雨鋒面還是有些不同嗎? 不過這波已經有點架式，只不過西南風還不夠強，還沒到西南氣流水準，整個結構或維持性和梅雨鋒面仍有段差距。但已經讓許多區域驚嚇不少，這波的確是今年第一波較強降雨。

彭啟明建議，民眾該做好防災的檢討應變，只有靠基本防災應變能力提升才能減少災害，而不是預報準或不準。就算預報準，沒做任何演練或準備，一樣會有災害發生。如果企業或村里都還沒做，現在還來得及，別等到災害發生才怪別人沒做好，每個人都是防災的基本一份子。

網友說，「天啊，台南才下幾滴」、「南部要期待梅雨了」、「有下雨比沒下雨好」、「上天慈悲，南部受不了暴雨」、「嘉義市有下雷雨，就很開心！不無小補啊」、「台中有進帳，除去霾害洗淨大地，空氣變得好清新舒暢」、「南部降雨不如預期，但起碼有小補，等梅雨了」、「苗栗誇張」、「台南根本沒開始就尾聲了」。

中部昨天因猛烈雨勢造成多處災情。彰化鹿港老街泡在水裡，水淹到大腿，機車被淹到熄火，騎士只能推車而行。圖／民眾提供
中部昨天因猛烈雨勢造成多處災情。彰化鹿港老街泡在水裡，水淹到大腿，機車被淹到熄火，騎士只能推車而行。圖／民眾提供

梅雨 彭啟明

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