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最強春雨趨緩大雨特報解除 下周二又一波鋒面通過

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局已經解除大雨特報，白天各地仍有降雨機會，但下雨範圍、時間與昨天相比會趨緩很多。記者劉學聖／攝影
中央氣象局已經解除大雨特報，白天各地仍有降雨機會，但下雨範圍、時間與昨天相比會趨緩很多。記者劉學聖／攝影

被氣象專家指為近期威力最強一波春雨已經趨緩，中央氣象局已經解除大雨特報，氣象局說，今天鋒面通過，南部、東部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，清晨東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨。白天各地仍有降雨機會，但下雨範圍、時間與昨天相比會趨緩很多；溫度方面，受鋒面通過後的東北風影響，北部及宜花天氣稍轉涼，高溫約22到25度，中南部及臺東高溫26到30度，夜晚清晨各地低溫約20到23度。

輕度颱風珊瑚在關島東南東方1280公里海面上（鵝鑾鼻東南東方4000公里海面上），以每小時11公里速度，向西北西進行，對台灣天氣沒有影響。

明天至下周一環境場為微弱東北風，華南地區依然有殘留水氣往東移出，北部、東半部地區有零星雨，中南部山區為多雲有局部午後短暫陣雨。

下周二鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周三受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，北部及東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周四東北季風減弱，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

28日至30日東半部地區有局部短暫雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

被氣象專家指為近期威力最強一波春雨已經趨緩，中央氣象局已經解除大雨特報。今日累積雨量圖。圖／取自氣象局網站
被氣象專家指為近期威力最強一波春雨已經趨緩，中央氣象局已經解除大雨特報。今日累積雨量圖。圖／取自氣象局網站

東北季風 高溫

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