澎湖花火節雨中開幕不減興致 1萬2千人見證

聯合報／ 記者王昭月王慧瑛／澎湖即時報導
2023澎湖國際海上花火節今晚揭幕幕，大雨澆不熄熱情，澎湖縣長陳光復、縣議會副議長藍凱元、海委會主委管碧玲、立委趙天麟、王定宇等人都出席開幕式。圖／澎湖縣政府提供
2023澎湖國際海上花火節今晚揭幕幕，大雨澆不熄熱情，澎湖縣長陳光復、縣議會副議長藍凱元、海委會主委管碧玲、立委趙天麟、王定宇等人都出席開幕式。圖／澎湖縣政府提供

2023澎湖國際海上花火節今晚在觀音亭園區盛大開幕，大雨澆不熄民眾熱情，現場湧入1萬2千人，海上也擠滿欣賞花火演出的遊客。迪士尼百年慶典是今年花火節無人機秀主題，讓迪士尼粉絲相當期待。

澎湖縣長陳光復、澎湖縣議會副議長藍凱元、海委會主委管碧玲、立委趙天麟、王定宇等人都出席開幕式，澎湖青少年交響樂團帶來一連串精采曲目為活動揭開序幕，晚間9點迪士尼主題無人機秀遇雨取消演出，縣府仍準備10分鐘焰火秀，將高空12吋大型焰火彈數量增為30發，也精心準備多達95種花色，打造一場精采絕倫的花火饗宴。

澎湖國際海上花火節過去曾以漫威與LINE Friends為無人機主題，今年適逢迪士尼100周年，以迪士尼百年慶典無人機主題，伴隨著盛大焰火和迪士尼主題無人機燈光秀，營造高潮迭起的花火盛會。花火節現場規畫兩個版本無人機秀輪流演出，分別呈現米奇米妮和迪士尼經典角色。

鄰近花火節入口處，設有花火市集販售美食小吃，吸引民眾消費，花火節現場也設有展售貨櫃，販售迪士尼系列商品，民眾也可透過澎湖各大全家便利商店、澎湖海洋地質公園中心和花火文創館購買，部份品項和優惠方案是花火節現場限定。

縣府也提醒，即日起花火節限定集章活動開跑，民眾可在澎湖機場旅遊服務中心、澎湖海洋地質公園中心服務台、篤行十村沿菊書店、觀音亭園區花火節服務台領取集章卡，縣府也設有8個集章點總計14款迪士尼角色印章，集滿一張集章卡就可以兌換限定禮品，數量有限，換完為止，活動資訊可參考︰ https://penghutravel.com/ThemeActivity/Fireworks/Fireworks2023/M2023.htm。

2023澎湖國際海上花火節今晚揭幕幕，大雨澆不熄熱情，澎湖縣長陳光復、縣議會副議長藍凱元、海委會主委管碧玲、立委趙天麟、王定宇等人都出席開幕式。圖／澎湖縣政府提供
2023澎湖國際海上花火節今晚揭幕幕，大雨澆不熄熱情，澎湖縣長陳光復、縣議會副議長藍凱元、海委會主委管碧玲、立委趙天麟、王定宇等人都出席開幕式。圖／澎湖縣政府提供
2023澎湖國際海上花火節今晚揭幕幕，大雨澆不熄熱情，澎湖縣長陳光復、縣議會副議長藍凱元、海委會主委管碧玲、立委趙天麟、王定宇等人都出席開幕式。圖／澎湖縣政府提供
2023澎湖國際海上花火節今晚揭幕幕，大雨澆不熄熱情，澎湖縣長陳光復、縣議會副議長藍凱元、海委會主委管碧玲、立委趙天麟、王定宇等人都出席開幕式。圖／澎湖縣政府提供
澎湖國際海上花火節結合迪士尼百年慶典，今晚揭幕，美麗的焰火令人目眩神迷，高潮迭起。圖／澎湖縣政府提供
澎湖國際海上花火節結合迪士尼百年慶典，今晚揭幕，美麗的焰火令人目眩神迷，高潮迭起。圖／澎湖縣政府提供
澎湖國際海上花火節結合迪士尼百年慶典，今晚揭幕，美麗的焰火令人目眩神迷，高潮迭起。圖／澎湖縣政府提供
澎湖國際海上花火節結合迪士尼百年慶典，今晚揭幕，美麗的焰火令人目眩神迷，高潮迭起。圖／澎湖縣政府提供
澎湖國際海上花火節結合迪士尼百年慶典，今晚揭幕，美麗的焰火令人目眩神迷，高潮迭起。圖／澎湖縣政府提供
澎湖國際海上花火節結合迪士尼百年慶典，今晚揭幕，美麗的焰火令人目眩神迷，高潮迭起。圖／澎湖縣政府提供
2023澎湖國際海上花火節今晚揭幕幕，大雨澆不熄熱情，澎湖縣長陳光復、縣議會副議長藍凱元、海委會主委管碧玲、立委趙天麟、王定宇等人都出席開幕式。圖／澎湖縣政府提供
2023澎湖國際海上花火節今晚揭幕幕，大雨澆不熄熱情，澎湖縣長陳光復、縣議會副議長藍凱元、海委會主委管碧玲、立委趙天麟、王定宇等人都出席開幕式。圖／澎湖縣政府提供

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