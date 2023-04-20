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永續建築商機無限 新光保全攜手台達打造智慧建築新解方

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iBMS智慧建築管理平台成功導入新光醫院與多個場域應用。記者吳致碩／攝影
iBMS智慧建築管理平台成功導入新光醫院與多個場域應用。記者吳致碩／攝影

面對全球綠色轉型浪潮，永續城市、淨零碳排已成為許多企業一致且積極實踐的目標，繼新光保全與台達聯手簽署合作備忘錄後，持續看好智慧城市成長商機，雙方進一步強化合作關係，策略聯盟共同投資以建築資訊模型（BIM）為基礎，並結合設施管理（FM），提供「iBMS智慧建築管理平台」的TCIT天茶智能科技，全力衝刺智慧建築版圖。

天茶智能科技陳先牆總經理擁有超過25年的機電經驗，將BIM的概念導入大樓設計，先後陸續獲得桃園市政府社會住宅、新光醫院、國內外辦公大樓、智慧工廠等案件採用，更是美商Autodesk大中華區唯一獲得APS認證系統整合商，於BIM與FM領域上位居領先地位。而台達以耕耘全球電源管理及自動化領域著稱，長期投入樓宇自動化領域的發展，在樓宇管理、安防、照明、空調、能源管理等系統都累積豐富技術及經驗，更是智慧建築、綠建築及健康建築的倡導者，與新光保全聚焦於創新AIoT科技與ESG企業永續發展的理念十分相近，雙方集結各專業領域的範疇，策略聯盟投資天茶，提供更完善的智慧建築解決方案。

在智慧城市中，建築物是最主要的一項元件。過去建築物的系統繁雜而分散，導致管理不便且資源無法有效利用，而現今的老舊建築可導入「iBMS智慧建築管理平台」，將建築物內各種資訊顯示於BIM的3D模型，使所有數據可視化；而在新建築物，可藉由BIM從建地的評估、建物的設計、施工至完工後的維運，貫穿建築全生命週期，整合多樣系統於iBMS智慧建築管理平台中，如：BA、門禁監控、感知設備、照明、空調、停車、消防、能源、租用分析等，並將設備文件數位化，再配合平台上工單巡檢的功能，提供建築客製化管理平台，利用即時資訊且直覺化管理，有效降低成本並節能減碳，是邁向智慧城市的關鍵利器。

新光保全積極與跨業界策略夥伴合作，全面布局智慧城市、智慧生活及智慧建築，並全力拓展AIoT多元解決方案，共築ESG正向循環，實踐永續新未來。

iBMS智慧建築管理平台成功導入新光醫院與多個場域應用。圖／新光保全提供
iBMS智慧建築管理平台成功導入新光醫院與多個場域應用。圖／新光保全提供

綠建築 保全

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