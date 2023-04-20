獨／荷包又變薄！三重排隊美食「無名刈包」5/2起全品項調漲10元

漲聲不斷，消費者的荷包也越來越薄！位於新北市三重的「無名刈包」近期宣佈，因原物料價格攀升，全品項調漲10元。以現行售價計算，招牌的刈包將由50元漲至60元，最便宜的四神薏仁湯則由20元漲至30元。

位於三重區自強路上的「無名刈包」，外觀低調無華，由於沒有可供明顯辨認的店名，因此被暱稱為「無名刈包」，已經在地經營多年。店內主打的「刈包」以白胖的刈包麵皮夾入滷製入味、入口即化的焢肉，並搭配香菜、酸菜、花生粉等配料。由於刈包肉量十足、滋味好，因此成為三重超人氣的攤販，不僅總是匯聚排隊人潮，更往往中午左右就銷售一空。