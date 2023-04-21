次世代疫苗 美建議每年秋天1劑

美國食品藥品管理局（ＦＤＡ）宣布，原始武漢株的基礎劑疫苗將退場，建議從未打基礎劑疫苗者未來應接種次世代疫苗，訂於每年秋天接種，一年打一劑。感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，此兩項建議與多數專家的看法一致，新冠疫情應已比照流感防治策略；至於國內是否要比照美國？指揮中心表示，研議中。

黃立民表示，新冠肺炎不斷有新變異株出現，未來可能由世界衛生組織（ＷＨＯ）建議，每年如何更改疫苗病毒株。台灣若跟進美國，每年秋天接種一次，但專家小組可能會建議六十五歲以上長者、患有多重慢性病等染疫高風險族群，每半年接種一次。

不過，國內對於疫苗施打似乎已出現「疫苗疲乏」，指揮中心四月底發起「疫苗加一」活動，指揮中心指揮官王必勝表示，成效不理想，未來將研議積極推廣或納常態接種。據統計，國內新冠肺炎疫苗尚餘約五九九萬劑，其中次世代疫苗約三三八萬劑，另有幼兒和兒童疫苗約二五○萬劑。

國內疫情處低度流行，但隨著國人出國機率增加，指揮中心昨公布上周監測到十一例感染最新變異株XBB.1.16。XBB.1.16被稱為「大角星」（Arcturus），已在美國、印度等國又掀起一波確診潮。

指揮中心發言人羅一鈞說，國內最早三月中旬即驗出二例XBB.1.16，上周國內也驗出十一例，皆為境外移入個案；目前疫情致死率和重症率並未增加。

原計本周說明指揮中心降級或傳染病改類又再延宕。王必勝說，指揮中心持續盤整事項，傳染病等級降級及指揮中心解編時間，仍落在四月底、五月初。