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一次搞懂碳權交易所、碳權審議會 碳費明年下半年開徵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
總統蔡英文宣布成立碳交易平台，以達成減碳目標。圖／聯合報系資料照
總統蔡英文宣布成立碳交易平台，以達成減碳目標。圖／聯合報系資料照

總統蔡英文19日參加台灣美國商會謝年飯時宣布成立「碳交易平台」，同時間環保署於環團舉辦的論壇會上表示，將成立碳費審議委員會決定費率。環保署副署長沈志修今說明，碳交易平台與碳費審議委會員均針對國內企業減碳目標，兩機制負責項目不同，碳費明年初審議會討論後，最快明年下半年起徵。

蔡英文19日宣布國內將成立自主的碳交易平台，以達成減碳目標；國發會表去，倫敦、東京、新加坡等國均有碳權交易所，未來國內成立碳權交易所後，讓減碳不再只是壓力跟責任，而是用一個新的金融方式促進彼此活絡及加速國際合作。

沈志修今指出，環保署成立的碳費審議委員會是負責決議我國碳費的費率；而碳交易平台也就是碳權交易所，則是處理國內碳權買賣。氣候變遷因應法2月三讀後，環保署已與金管會證期局、證交所已組成工作小組討論碳權交易所相關事宜，但正式成立日程尚未確定。

沈志修進一步說明，碳費審議委員會及碳權交易所同步進行。環保署將於今年8月公布碳費審議委員會設置要點草案，之後召開研商會與各界討論、蒐集意見，力拚年底完成法制、明年初審議會進行費率討論，預估我國最快明年下半年起徵收碳費，屆時將針對國內直接加間接、年排放量2.5萬噸以上排放大戶約500家，總排放量約1.5億噸開始起徵。

而碳權交易所是因應未規範繳交碳費的企業，自主減量有碳權，加上大型企業有購買碳權進行碳中和的需求，因此成立交易平台讓國內企業進行碳權交易，由於每個人需求額度不同，加上市場機制，不同於碳費審議會的碳費為固定費率，碳權交易所的價格是浮動的。

至於碳權交易所的分工，沈志修表示，法規及實際執行需要配套，因此環保署負責法規部分，而證期局與證交所將著手建立籌設台灣碳權交易所，未來主導碳權交易的執行面；另環保署目前也針對汽機車汰換電動車成立「環保署溫室氣體減量抵換資訊平台」，工作小組也會討論是否將此交易平台納入碳權交易所中。

環保署 減碳 氣候變遷 蔡英文

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我國徵碳費 8月公布草案

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