COVID-19疫情趨緩 專家建議「2類人」持續接種疫苗

台灣進入與COVID-19共存階段，COVID-19將改類、指揮中心擬降級。未來疫苗接種規劃，指揮中心今天說，將由專家會議討論後制定；專家建議長者、共病這兩類人持續接種。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，美國食品暨藥物管理局（FDA）近日宣布，COVID-19原始株單價疫苗退場，未來改為每年接種1次世代疫苗。

台灣相關疫苗接種規劃受關注，中央流行疫情指揮中心王必勝今天下午在疫情記者會中表示，將把美國的規劃提送到衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，由委員們討論，同時參考相關研究，進而形成台灣的接種政策。

台灣「疫苗+1」活動從3月6日至4月30日，王必勝坦言，現在成效不太理想，4月30日後會進行數據整理，研議是否進一步推廣，或是回歸常態模式，交由民眾依照一般正常管道接種即可。

台灣疫苗推動協會秘書長、台大兒童醫院兒童感染科主任呂俊毅接受媒體聯訪表示，依學理而言，當然是打最新的疫苗，基本上美國FDA的建議合理可參考，但台灣可以依照國內狀況來做調整。

呂俊毅直言，很多人染疫，加上現在重症比率不高，導致民眾接種疫苗意願也不強，然而不管是曾確診或接種疫苗，保護力都會隨時間下降，若回到沒有保護力的狀態又確診，症狀就不會那麼簡單，每年都接種疫苗主要是為了維持免疫力不要消退。

他建議長者及本身有共病、慢性疾病者一定要響應「疫苗+1」活動，至於頻繁出國者、家有幼童者則是其次。

經過3年COVID-19疫情，呂俊毅觀察民眾對疫苗的認知普遍增加，「這是好事也是趨勢」，過去傳統認為只有小孩子該打常規疫病，事實上，成人也有打疫苗的需求，例如流感疫苗、肺炎鏈球菌等，另外，還有更新的疫苗如帶狀皰疹疫苗、人類乳突病毒（HPV）疫苗，都是成人適用的疫苗。