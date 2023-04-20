「全身40%燒傷」愛美不敢照鏡子 她忍痛復健浴火重生

「我每天都痛到覺得會熬不過今天…」美琳(化名)在意外中全身40%面積燒傷，造成臉、上半身深度燒傷，雙手尤其嚴重，只盼能再度恢復獨立生活、回去工作。台灣每年有逾500位燒傷朋友經歷艱辛的漫長重建之路，陽光基金會台北重建中心主任陳偉修說，許多人不知道深度燒傷的皮膚癒合時會疤痕增生與攣縮，嚴重攣縮將導致肢體變形與生活功能障礙，但只要幫助燒傷朋友把握復健黃金期，多數傷友能重回生活常軌，邀民眾捐款支持陽光的「燒傷生心理重建服務計畫」。

全身40%面積深度燒傷的美琳，住院期間陽光社工即前往關懷，安排出院後來到陽光基金會復健，出院時身上還有傷口未癒，脆弱的新生皮膚又常常長水泡，令她疼痛不堪，她說，以前拿東西很簡單，現在拿不起來也握不住，想喝水也打不開瓶蓋，只能靠別人幫忙，更打擊她的是外觀的劇變，「我以前很愛漂亮，沒辦法接受這樣的自己，我每次看鏡子都會哭，有很長一段時間不敢看鏡子。」為了避免旁人過多的好奇和眼光，她戴上帽子、墨鏡、穿上長袖長褲，只希望自己能在陽光幫助下趕快好起來。

美琳歷經長達1年多的復健，至今生活自理能力恢復許多，心口上的傷痛也在一次次心理師的陪伴下漸漸變小，「以前覺得太痛苦了，想著以後要怎麼生活、怎麼回去工作，也不想要人家看到我這樣子，心理師慢慢帶我朝正面的方向看，覺得未來還有路可以走。」

陽光基金會說，身心受創的燒傷患者不僅須面對外觀與生理功能的改變、旁人的異樣眼光，以及不知何時才能痊癒的心理傷疤，陽光基金會提供燒傷專業復健訓練、心理重建、經濟援助等服務，邀請民眾捐款支持幫助燒傷朋友重返人生常軌，民眾可透過linepay、街口支付愛心捐款支持，也可上陽光基金會官網線上捐款，若身邊有燒傷朋友正需要協助，請撥打服務專線(02)2507-8006，或上陽光基金會官網聯繫通報。