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「天琴座流星雨」23日達極大　天文館：近年觀賞條件最佳

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
天文館表示，若想觀測流星雨只要選擇光害少、視野遼闊的地方肉眼仰望天空即可。圖／天文館提供
天文館表示，若想觀測流星雨只要選擇光害少、視野遼闊的地方肉眼仰望天空即可。圖／天文館提供

台北天文館表示，天琴座流星雨將在23日清晨達到極大，預測22日到24日3天都很適合觀賞流星雨，同時提醒民眾，由於流星雨輻射點約晚上21點東升，到時月亮已西沈，不受月光干擾，是近年來觀賞條件最佳的一次。

天文管指出，觀測流星雨不需要望遠鏡，只要選擇光害少、視野遼闊的地方肉眼仰望天空即可，若使用高感度相機，配合適當的取景，還能捕捉到流星瞬間的美麗身影，出現在輻射點附近的流星較多也較亮，而在離輻射點較遠方向的流星則尾痕較長，天琴座流星雨雖然不及大型流星雨，但平均亮度高，常伴隨亮度不遜於明亮金星的火流星。

天文館說明，天琴座流星雨也是人類最早記錄的流星雨之一，《春秋左傳·莊公七年》中即有記載：「夏，四月，辛卯，夜，恆星不見，夜中，星隕如雨。」指的就是西元前687年所出現的天琴座流星雨。它的母體源在西元1867年被確認為柴契爾彗星(C/1861 G1 Thatcher)，成為最早被確認母體源的流星雨。

此外，同夜傍晚還有「金星合月」，初四眉月與-4.1等耀眼的金星將達到合的位置（合：是指天體具有相同的經度，當星體相合時，兩者在天空中的位置也特別接近），兩者相距僅1.3度，在傍晚的西方天空構成一幅美景。

流星雨 輻射 天文館

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