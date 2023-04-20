北市首例小學轉型失智日照中心 「敬智」學苑今啟用

少子化，許多學校合併、廢校，挪為他用，台北市私立敬智學苑今（4月20日）舉辦啟用儀式，這是台北第一所小學改為失智失能日間長照中心據點，將二樓六間教室打造成生活化、趣味化的長者照護空間，設有麻將桌、美髮洗髮座椅，依照長者失能程度，設計出個人課程，讓長者天天都想來這聊天、交朋友。

國內失智照護專家甄瑞興醫師將「認知悠能－蒙特梭利失智症照顧模式」導入長者照護機構，在台北市政府委託下，在108年廢校的北市潭美國小設立敬智學苑，台北市議員李彥秀、闕枚莎、李柏毅、何孟樺、台北市衛生局副局長陳正誠等人出席開幕儀式，眾人均希望這是台北市第一示範據點，未來推動到台北市各區，實現「青銀共好、安居慢老」目標。

甄瑞興表示，認知悠能－蒙特梭利失智症照顧模式聚焦於「預備好的環境」，強調正向連結關係，以「人」為中心，打造理想溫馨的環境。失能失智長者先接受個人化評估模式，工作團隊深入瞭解長者個人背景、興趣專長，透過沉浸式環境設計，讓他們延緩失智速度，延續仍然保有的認知功能，開心快樂地度過每一天。

此外，敬智學苑貼心照護長者，減輕家屬的負擔，另安排訓練課程，供學員家屬學習照顧技能，讓長者傍晚回到家裡後，持續訓練認知功能。

台北市衛生局副局長陳正誠指出，甄瑞興醫師過去在北市聯合醫院仁愛院區成立台北市第一家醫院型住宿據點，隨著少子化、人口老化，學校逐漸退場，以校園教室為基礎的日照中心、養護機構，將是未來趨勢，也是一大契機，敬智學苑日照中心就是最佳典範。

除此之外，台北市要求各都更案件都需設置社區日照中心，希望落實「厝邊老化」等理想目標。

台北市政府社會局老人福利科專員莊勝堯表示，目前全台北共有59間日間照護中心，而敬智學苑是第一間由小學轉型而成的照護機構，空間寬敞明亮，預計收案60人，依照認知功能評估結果，補助一至三萬元，大幅減輕家屬經濟負擔。

甄瑞興表示，大部分日照中心在課程安排上，採「大鍋炒」方式，讓學員一起唱歌、看電視，不少人覺得無聊，就在一旁打瞌睡。但敬智學苑採取分級授課，在評估病情及認知能力後，將學員分為認真、知性、悠然、能量等四個班級，每個班級授課活動內容不同，還可施以個人化課程，藉此刺激現有的認知功能，減緩病程進展速度。

敬智學苑執行副主任謝佩秀表示，許多失智長者排斥上課，為此，在「敬智沙龍」教室設置美髮椅、洗頭專的躺椅，子女們陪同至中心時，都說這是美容院，長輩就開心地剪髮、洗頭，並上著其他課程。最特別的是，照服員化身為美容師，名字就寫在教室外的小看版，相當有趣。

來自澳門的徐女士說，父親失智九年，五年前參加敬智學苑仁愛社區長照機構，透過專業課程的訓練，他現在仍保有一定的認知能力。每天早上都吵著要到教室，到門口時，工作人員總是熱情地接待，有如幼稚園老師擁抱著小朋友，讓父親相當開心，直說「這裡真好，有得吃、有得玩。」

北市議員李彥秀表示，潭美國小遷校後，場地專為日照據點，讓長輩有更好的使用空間，她將督促台北市政府，在北中南東等各區廣設日照中心，讓銀髮族能夠快樂地一起變老。

台北市議員闕枚莎、李柏毅均表示，希望將內湖的敬智學苑，做為未來日照的示範點位，未來推廣到台北市的每一區，讓所有市民都能透過蒙特梭利式的照護模式延緩失智失能

何孟樺議員認為，長照據點對年輕人相當重要，分擔年輕人照護長輩得的壓力，過去家中長輩是阿茲海默症患者，照護者的辛勞自己多有體驗，能有好的日照中心，讓市民安心托老是很棒的政策。