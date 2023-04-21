422世界地球日「綠獎」徵件啟動 總獎金400萬元

明（4/22）是世界地球日，綠獎主辦單位「聯華電子」宣布第八屆徵件啟動，本屆總獎金新台幣400萬元，為國內環境保育相關獎項中獎金最高。延續去年轉型，本屆徵件分為「生態保育領域」與「綠色創新領域」兩大領域，包含環保意識的生態保育獎項「生態保育計畫獎助」、「青少年環境行動獎」，以及享有培育資源的「綠色創新獎」。期待在過去七年播下環保觀念的根基下，透過綠獎的轉型，扶植綠色新創積極找出解方。

「生態保育領域」的「生態保育計畫獎助」歡迎政府立案的社、財團法人（不含企業基金會）、各地方社團、社區發展協會、NGO組織參加，徵求維護生態環境與綠色環保或土地永續發展的具體可行計畫書，主辦單位邀請關注生態環境、永續發展計畫的專業評審，依照各團體計畫書提出的經費需求，提供獲獎單位至少新台幣30萬元，至多100萬元的獎金。「青少年環境行動獎」歡迎國內學生（民國92年9月至民國97年8月出生／現為國三至大一）參加，徵求提出實踐環保做法，為具體已執行的行動說明書，如保護物種、拒食非友善食材、減塑生活、資源節約、無痕山林、環境倡議推廣、參與活動等友善具體行動。總獎金新台幣20萬元，首獎一名，獎金新台幣5萬元和獎座；優選3名，獎金各為新台幣3萬元和獎座；佳作6名，獎金各為新台幣1萬元和獎狀。

「綠色創新領域」的「綠色創新獎項」包含「循環經濟議題」或「氣候變遷議題」兩大議題，邀請經政府立案且成立 15 年（含）以下之機構，包含有限公司、股份有限公司、社團法人、財團法人......等前來報名，提出針對「循環經濟議題」或「氣候變遷議題」具體可執行的計畫書。計畫書中須說明所該議題領域中面臨的危機及痛點，預期透過何種創新服務或商品，使問題得以解決。提供獲獎單位至少新台幣50萬元，至多100萬元的獎金。除了提供高額獎金，亦提供入選團隊為期一年的育成計畫，透過主題課程、導師諮詢、資源媒合等服務，協助團隊實踐並擴大影響力。

本屆詳細徵件辦法將於下週五4/28線上影片說明，徵件活動將於112年4月22日正式啟動，8月31日截止收件。詳細徵件辦法，請上網：https://ecoechoaward.com。

聯華電子自民國105年開始推動「綠獎」活動，透過公開徵件及專家評選，選出傑出生態保育計畫，激發大眾對保育的關心與投入，將綠色環保的精神與行動向下扎根，向外推廣擴散，進而帶動臺灣生態環境的改變。走過七年，已累計支持55個大型生態保育計畫、青少年環境行動倡議及綠色新創提案，展現豐碩成果議。

今年參與的企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。並由聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦。