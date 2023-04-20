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強降雨中市海線西瓜、玉米恐嚴重損壞 農業局查報中

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市近兩日迎強降雨，海線地區部分西瓜泡水，恐有水傷、裂果，但徵狀約需一星期才會呈現。圖／台中市政府提供
中市近兩日迎強降雨，海線地區部分西瓜泡水，恐有水傷、裂果，但徵狀約需一星期才會呈現。圖／台中市政府提供

鋒面來襲，台中強降雨來襲，農業局指出，大雨對山區果樹、竹筍等作物及平地作物幫助大，但也對部分農作物受到影響，如大肚、龍井有部分西瓜浸水，是否造成裂果等損害，仍待觀察，外埔部分玉米倒伏，已要求各區公所持續查報災害。

農業局表示，台中出現豪雨，目前獲知，如大肚及龍井等海線低窪地區部分西瓜浸水，後續倘持續泡水，恐有水傷、裂果，但徵狀約需一星期才會呈現；外埔則有部分玉米倒伏，面積不多。

大里、霧峰種植荔枝部分落果，是否影響產量，仍待觀察；大雨對和平、東勢及新社等地區，梨子果樹生長有益，目前農業局已請各區公所持續查報雨造成的災害。

近期水蜜桃產季將至，但近兩日的雨水量大，恐影響水蜜桃甜份與品質，農業局提醒農民，應視降雨量，調整施肥或調整採收期，確保品質，農業局也會隨時提供協助。

中市近兩日迎強降雨，海線地區部分西瓜泡水，恐有水傷、裂果，但徵狀約需一星期才會呈現。圖／台中市政府提供
中市近兩日迎強降雨，海線地區部分西瓜泡水，恐有水傷、裂果，但徵狀約需一星期才會呈現。圖／台中市政府提供

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