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皮膚病易輕忽！膿疱性乾癬恐致命 有六大症狀快就醫

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
皮膚科醫師陳俊賓20日呼籲，全身型膿疱性乾癬有膿疱、紅斑、皮屑、發燒、疲倦與疼痛等六大症狀，應儘速前往皮膚科診療。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
皮膚科醫師陳俊賓20日呼籲，全身型膿疱性乾癬有膿疱、紅斑、皮屑、發燒、疲倦與疼痛等六大症狀，應儘速前往皮膚科診療。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

全身型膿疱性乾癬症狀遭輕忽，患者最後全身潰爛發炎，還有誘發器官衰竭的可能！皮膚科醫師黃毓惠20日表示，該病症不僅有皮膚症狀，還會造成發燒、疼痛等狀況，嚴重還會危及性命。皮膚科醫師陳俊賓呼籲，民眾如果出現膿疱、紅斑、皮屑、發燒、疲倦與疼痛等六大症狀，應儘速前往皮膚科診療。

皮膚病易遭輕忽

林口長庚皮膚部副教授級主治醫師黃毓惠說，全身型膿疱性乾是一種自體免疫發炎疾病（簡稱為GPP），好發於40到60歲的女性，典型症狀為紅班、脫屑，皮膚還會出現肉眼可見的無菌性膿疱，所以正常的抗生素無法改善症狀。

她指出，全身型膿疱性乾癬的影響範圍不僅限於皮膚，還會伴隨疼痛、發燒與疲倦等全身性症狀，如果沒有及時治療，還會誘發多種併發症與共病，嚴重者更可能誘發多重器官衰竭，危及生命。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，皮膚是身體最大的器官，其實有許多疾病，但民眾都常輕忽皮膚病的症狀，自行買藥塗抹，盼能症狀能自行治癒。但她強調，其實有許多皮膚病會造成患者的重症，需要住院接受治療，呼籲民眾應提高對皮膚疾病的重視。

治療方式已納健保

台北林口長庚醫院皮膚部主治醫師陳俊賓也表示，正確判斷全身型膿疱性乾癬，並及早接受治療相當重要，民眾應注意「急性發作的膿疱群」合併「紅斑」、「起皮屑」，加上「身體疼痛」、「發燒」與「疲勞」等6大症狀，一旦出現症狀，就立即前往皮膚科進行診療。

他說，現階段已經發現全身型膿疱性乾癬的致病關鍵，並據此研發出專用的生物製劑，精準截斷發炎反應，控制患者急性期的膿疱，並降低復發的機率。

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皮膚科 醫師 發燒 患者

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