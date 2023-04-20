文創法重罰黃牛、投資抵稅初審通過 3年？5年？刑期保留協商

立法院教育及文化委員會今初審「文化創意產業發展法部分條文修正草案」，增訂處罰黃牛行為條款，與增訂鼓勵民間注資國家戰略重點文化創意產業之租稅優惠相關條文。其中關於大量掃票者是要處三年或五年以下有期徒刑，立委意見不一，決定送交黨團協商。此外，文化創意產業投資事業適用投資抵稅原本規定之實施年限為五年，得延長一次五年；考量文創產業的成長需要時間，立委審查時改為實施年限為10年。其他增訂條文則初審通過。

修正條文指出，以現金投資於行政院核定之國家戰略重點文化創意產業符合一定範圍且經中央主管機關核定之文化創意事業公司、有限合夥事業或專案，得適用投資抵減。

立委陳培瑜等人提出附帶決議，要求文化部協助行政院核定「國家戰略重點文化創意產業」；而文化部會同財政部制訂相關辦法時，必須均衡考量文創法第三條所定之文化創意產業發展需求後，排定重點優先順序。針對未被納入的文化創意產業規劃相關配套措施，鼓勵協助有意願投資的公司或有限合夥事業進行投資。