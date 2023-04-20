要學校軍隊買鳳梨挨批情緒勒索 農糧署：口水戰沒意義

中國大陸對我下多種農產品禁令，包括柑橘類、石斑魚、鳳梨釋迦，還有目前盛產中的鳳梨，農委會只能鼓勵國人多吃，不僅入學校午餐、國軍副食，也要求國營企業購買，民眾黨今開記者會認為應該根本做好規劃調節，非強逼情緒勒索。

農糧署長胡忠一說，農糧署如果有權利去強逼就不用開記者會了，立委講的那種話不好，政治人物對社會要有責任，農糧署怎麼可能去強逼。

胡忠一表示，農糧署發公文給學校、企業團體、軍隊，鼓勵他們食在地當令，每一年都會這樣做，今年4月是鳳梨產量最多的時候，應該進來幫忙行銷，幫忙農民，大家口水戰，有什麼意義？

他說，學校午餐鳳梨入菜，過去因為每一個學校都要跟這些團膳業者聯繫後進貨，現在是把鳳梨策略聯盟組成起來有一個窗口，所以學校或團膳業者之間，可以直接跟窗口訂購，這去年12月21號就在審這計畫，把鳳梨配合食農教育進入校園，當時根本不知道今年年初寒流多，現在產量大。

立委也提到，政府習慣情緒勒索，要求國營企業跟官股銀行認購滯銷的農漁產品根本是不健全的事。

胡忠一說，公股的公司會聽我們的話嗎？這是經濟部管的，哪有什麼情緒勒索，這樣說對鳳梨農沒有任何幫助，對消費者也沒有用，政治人物有社會教育責任，農民最需要的，就是趕快幫他們把鳳梨銷掉。

他表示，因為從今天開始，4月20號一直到4月29，是日本黃金週，這一段期間消費量會降低，不趕快銷掉的話會困擾，我們沒有能力去強迫企業，只是鼓勵響應，沒有如果不配合，我就怎麼樣，學校、軍隊，企業都不是農委會農糧署管的，「怎麼會聽我們的」。