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今年首颱「珊瑚」成形！下午增強為輕颱 最新路徑曝光
今年首颱「珊瑚」成颱，中央氣象局指出，原位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2時增強為輕度颱風，預測未來朝北北西轉西北移動，對台灣無影響。
中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣指出，今年首颱「珊瑚」成颱。
氣象局指出，原位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，在今天下午2時增強為輕度颱風，編號第1號（國際命名：SANVU，中文譯名：珊瑚），預測未來朝北北西轉西北移動，對台灣無影響。
以氣候值而言，1月至3月平均會有一個颱風生成，氣候正常值範圍為1月9日至4月30日。其中歷史上最早首颱生成日期為2019年1月1日 （帕布颱風），最晚首颱生成日期則為1998年7月9日（妮蔻兒颱風）。
中央氣象局指出，1月至4月平均颱風生成數為0.2個至0.6個；5、6月平均颱風生成數分別為1個、1.7個；7月平均颱風生成數3.7個；8月平均颱風生成數5.5個；9月平均颱風生成數5.1個；10月平均颱風生成數3.5個；11月平均颱風生成數2.2個；12月平均颱風生成數1個。
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