瓜果殺手「銀葉粉蝨」數量劇增 嘉縣府籲加強防治

銀葉粉蝨是危害瓜果的害蟲，吸食洋香瓜、番茄等作物為食，春末秋初為繁殖期，雨季又能延長高峰期，嘉義縣政府農業處發現，近來銀葉粉蝨密度有攀升趨勢，平均一張黃色黏紙蟲數超過50隻，已達預警標準，提醒農民警戒與防治，適時使用不同資材，避免蟲害擴散、產生抗藥性。

縣府農業處指出，銀葉粉蝨常刺吸洋香瓜、美濃瓜、番茄及甜椒等作物，銀葉粉蝨是植物病毒的昆蟲媒介，產卵大多在葉背，生長於28°C環境，壽命約19至22日，一生可產125至150粒卵，以春末及初秋為高峰期，若遇梅雨或颱風降雨季節會延後高峰期時間。

農林作物科長李秋瑩說，依今年4月份黃色黏紙調查結果顯示，銀葉粉蝨密度有急遽上升趨勢，平均一張黃色黏紙上，蟲數已超過50隻，達預警標準，若疏於防治恐造成嚴重危害，籲請農民加強巡田防治，並且適時採用不同資材，避免害蟲蔓延擴散，或快速產生抗藥性。

縣府農業處建議，近期為番茄清園時期，在斷根前再進行一次藥劑防治，或者在溫室內進行淹水並將周圍塑膠布放下，進行高溫處理，可減少園區內粉蝨族群數量及病毒傳播率，也可使用物理防治，每2公尺懸掛黃色黏紙誘殺銀葉粉蝨。