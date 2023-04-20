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南投仁愛鄉集水區降雨有成 日月潭預估兩天進帳230萬噸

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
拜雨下在日月潭集水區之賜，台電大觀發電廠表示，今晨日月潭水位較昨天增加約11公分，預估兩天可再進帳大約230萬噸。記者黑中亮／攝影
拜雨下在日月潭集水區之賜，台電大觀發電廠表示，今晨日月潭水位較昨天增加約11公分，預估兩天可再進帳大約230萬噸。記者黑中亮／攝影

這波鋒面19日起接近台灣，台灣局部地區出現短暫強陣雨，根據水利署統計，截至19日晚間6時，全台水庫估進帳272萬噸，並以中部以北水庫為主；大觀發電廠表示，拜雨下在日月潭集水區之賜，今晨日月潭水位741.61公尺，較昨天增加約11公分，約增加62萬噸的庫容，下午起入流量增加每秒20噸，預估全天可再進帳大約170萬噸。

南投仁愛鄉山區自昨天下午起開始零星降雨，中央氣象局統計，隨著20日雨勢漸大，包括合歡山清境及奧萬大等山區，兩天下來總共降下80到110公釐的雨量，做為日月潭集水區的「大碗公」，自然帶進頗豐的進水量。

台電大觀電廠指出，這波鋒面於昨天就為上游帶來約50公釐的降雨，日月潭水庫平均進流量為每秒10.72噸，加上下游平地因同獲降雨挹注，因而放水量降為3.53秒立方公尺，約增加62.12萬噸的儲水。

副廠長洪文龍表示，經過一夜降雨，今早日月潭水位較昨天增加約11公分，進帳應該可以持續增加，因為全台太陽光電不足，早上只有中午抽水，其他時間都是放水配合發電，下午起預估入流量增加每秒20噸，全天可進帳大約170萬噸。

但由於降雨情況斷斷續續，進水量仍有限，考量之後進入夏季下游農田面臨需水高峰的抽穗期，希望這波降雨能持續一段長時間，為各地區的水庫帶來大量進帳，讓水資源蓄存在水庫，水庫才有餘裕供應用水。

拜雨下在日月潭集水區之賜，台電大觀發電廠表示，今晨日月潭水位較昨天增加約11公分，預估兩天可再進帳大約230萬噸。記者黑中亮／攝影
拜雨下在日月潭集水區之賜，台電大觀發電廠表示，今晨日月潭水位較昨天增加約11公分，預估兩天可再進帳大約230萬噸。記者黑中亮／攝影
拜雨下在日月潭集水區之賜，台電大觀發電廠表示，今晨日月潭水位較昨天增加約11公分，預估兩天可再進帳大約230萬噸。記者黑中亮／攝影
拜雨下在日月潭集水區之賜，台電大觀發電廠表示，今晨日月潭水位較昨天增加約11公分，預估兩天可再進帳大約230萬噸。記者黑中亮／攝影

水庫 日月潭 流量

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