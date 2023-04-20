春雨為水庫止渴 苗栗永和山水庫進帳暴增10倍
這波鋒面讓各地降下大雨，苗栗縣永和山水庫進水大增，自來水公司第三區管理處統計昨天單日進水量達到35.2萬立方公尺水量，超過先前零星降雨的10倍進水量。到今天清晨7點，水庫已回升到1245.1萬立方公尺，有效蓄水率為41.5％。
水公司三區管理處表示，昨天下午永和山水庫進水量約35萬立方公尺，水庫水位上升24公分，目前水位持續增加，蓄水率終於止跌回升，先前零星降雨，永和山水庫一天進水量僅約3萬立方公尺左右，昨天降雨進水量一口氣增為10倍 ，中央氣象局估計這波春雨將持續一周，永和山水庫近日內的進水量可望持續增加，目前供水情況穩定。
永和山水庫供應竹南、頭份及造橋、新竹部分地區用水，滿水位蓄水量近3000萬立方公尺。
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