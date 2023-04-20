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台南「雷聲大雨點小」民眾盼嘸春雨 天氣預報不準？彭啟明揭原因
台灣西南邊有大片對流雲系，原本期待能為南部帶來降雨，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，因發展方向逐漸往東，顯著偏離了，南部累積雨勢不是太樂觀。
對於網友留言質疑這次各天氣專家預報不準，對南部的累積雨量預報「雷聲大雨點小」，尤其台南「無雨問蒼天」。
彭啟明說，過去這幾天對於南部的電腦模式降雨分布，天氣風險公司團隊一直有些意見，不應該是如此之多，從特徵與氣候特性來看都不見得如此。但有些預測模式異常的多，不是很合理，「所以應該可以感受到我們不會特別去強調」。
彭啟明說，這不用去比較或馬後炮，春天鋒面本來就很難報，用滾動式修正比較合適。
網友留言，「台南對雨水還真的非常絕緣」、「南部水氣往恆春繞走」、「辛苦了，天氣本來就變化多端」、「高雄豔陽高照」、「高屏需要雨水啊！殘念」、「台南南區雨下十分鐘，後續無力」、「我望著手機裡的大雨，覺得自己是在平行宇宙嗎？怎麼窗外什麼都沒有」、「台中已經被淋到崩潰」、「等梅雨了」、「新營每次都錯過」。
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