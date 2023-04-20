快訊

八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

揭曉！台積電首季獲利突破2000億 每股盈餘為7.98元優於預期

iPhone手機變刷卡機！蘋果「iPhone卡緊收」Tap to Pay登台 路邊攤10秒完成付款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南「雷聲大雨點小」民眾盼嘸春雨 天氣預報不準？彭啟明揭原因

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣西南邊有大片對流雲系，發展方向逐漸往東，顯著偏離了，南部累積雨勢不是太樂觀。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
台灣西南邊有大片對流雲系，發展方向逐漸往東，顯著偏離了，南部累積雨勢不是太樂觀。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

台灣西南邊有大片對流雲系，原本期待能為南部帶來降雨，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，因發展方向逐漸往東，顯著偏離了，南部累積雨勢不是太樂觀。

對於網友留言質疑這次各天氣專家預報不準，對南部的累積雨量預報「雷聲大雨點小」，尤其台南「無雨問蒼天」。

彭啟明說，過去這幾天對於南部的電腦模式降雨分布，天氣風險公司團隊一直有些意見，不應該是如此之多，從特徵與氣候特性來看都不見得如此。但有些預測模式異常的多，不是很合理，「所以應該可以感受到我們不會特別去強調」。

彭啟明說，這不用去比較或馬後炮，春天鋒面本來就很難報，用滾動式修正比較合適。

網友留言，「台南對雨水還真的非常絕緣」、「南部水氣往恆春繞走」、「辛苦了，天氣本來就變化多端」、「高雄豔陽高照」、「高屏需要雨水啊！殘念」、「台南南區雨下十分鐘，後續無力」、「我望著手機裡的大雨，覺得自己是在平行宇宙嗎？怎麼窗外什麼都沒有」、「台中已經被淋到崩潰」、「等梅雨了」、「新營每次都錯過」。

從氣象局今天累積雨量圖顯示，台南一片「慘白」，幾乎沒有雨水進帳。圖／取自氣象局網站
從氣象局今天累積雨量圖顯示，台南一片「慘白」，幾乎沒有雨水進帳。圖／取自氣象局網站

彭啟明 台南 雨水 雨量

延伸閱讀

台南被遺忘了？ 近期最有威力的一波春雨 彭啟明指可惜「這裡」空掉了

中部發紫 南台灣慘白「一滴都沒下」 彭啟明：南部是下半天

境外汙染有好轉 彭啟明：建議外出做這動作

雨帶通過只降一天雨別失望 彭啟明：下周還有鋒面到

相關新聞

台南「雷聲大雨點小」民眾盼嘸春雨 天氣預報不準？彭啟明揭原因

台灣西南邊有大片對流雲系，原本期待能為南部帶來降雨，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，因發展方向...

天狗食日又來了 錯過這次要再等七年

天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，不過受到今年最強春雨系統的影響，在高雄地...

峇里島浮潛意外 台灣遊客緊急送醫仍不治

62歲蕭姓男子昨天在印尼峇里省的珀尼達島（Nusa Penida）浮潛時，被發現沒有意識，緊急送醫仍不治身亡，家屬要求驗...

竹市今年首例 東區家禽場蛋雞、蛋鴨異常死亡

新竹市政府動保所今天接獲疑似禽流感個案通報，新竹市東區一處小型家禽養殖戶飼養200多隻放牧蛋雞及蛋鴨等從18日陸續異常死...

美國新冠疫苗最新接種建議 黃立民：這作法最簡單

國內新冠疫情平緩，但各國對疫情防疫仍不敢吊以輕心。美國食品藥品管理局（FDA）最新宣布，原始武漢病毒株的基礎劑疫苗將要退...

搶到ANA BUG票一動作還可退9萬 旅遊達人教戰：改出發地 買明天走

日航全日空ANA近日因越南官網標價出包，導致許多消費者以台幣1萬元的價格，就能訂從雅加達出發飛抵北美各大主要城市的商務艙機票，而頭等艙價值20多萬元的機票，也因標錯價格瞬間變成只要台幣3萬多元，引起不少網友瘋搶成功。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦