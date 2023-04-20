台南「雷聲大雨點小」民眾盼嘸春雨 天氣預報不準？彭啟明揭原因

台灣西南邊有大片對流雲系，原本期待能為南部帶來降雨，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，因發展方向逐漸往東，顯著偏離了，南部累積雨勢不是太樂觀。

對於網友留言質疑這次各天氣專家預報不準，對南部的累積雨量預報「雷聲大雨點小」，尤其台南「無雨問蒼天」。

彭啟明說，過去這幾天對於南部的電腦模式降雨分布，天氣風險公司團隊一直有些意見，不應該是如此之多，從特徵與氣候特性來看都不見得如此。但有些預測模式異常的多，不是很合理，「所以應該可以感受到我們不會特別去強調」。

彭啟明說，這不用去比較或馬後炮，春天鋒面本來就很難報，用滾動式修正比較合適。