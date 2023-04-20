中重症日增93例 新變種「大角星」再添境外移入

疫情指揮中心今天公布，4月14日至20日COVID-19確診中重症平均日增93例、13人死亡；新變異株Arcturus「大角星」現蹤，印度出現疫情升溫跡象，台灣已累計14例境外移入，暫無本土個案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，3月29日起不再每天提供確診及死亡統計數，改成以週為單位，分析疫情監測5指標，於每週一次的中央流行疫情指揮中心例行記者會說明。

指揮中心今天公布，據統計，4月14日至20日中重症及併發症每天平均病例數93例，與前一週平均每天新增86例相比，呈現微升約8%狀況；另外，平均每天新增13人死亡，與前一週17例相比略降，其中99%有慢性病史、63%沒打滿3劑疫苗、96%是60歲以上長者。

新變異株Arcturus「大角星」現蹤，指揮中心發言人羅一鈞今天記者會中說明，上週完成定序59例境外移入，XBB株共44例，其中1/4是新變異株Arcturus（大角星、XBB.1.16），台灣最早是在3月16日檢出，年齡介在20多歲到30多歲，分別來自泰國、日本。

據中央流行疫情指揮中心統計，台灣目前累積14例Arcturus「大角星」個案，皆為境外移入病例，暫無本土個案，包含今天新公布的11例，來源國主要是日本、泰國。羅一鈞說，近幾週監測總計，台灣本土主流病毒株仍為BA.2.75株、占74%最多。

羅一鈞說，全球變異株分析，主流病毒株依然是XBB株，占整體所有變異株的77%；而XBB.1.5變異株則為47.9%；Arcturus「大角星」（XBB.1.16）占比從1%升至4%，美國更是占7%，有增加趨勢，疫苗仍有保護效果，重症及住院率並無上升，但傳播力較強，仍是待觀察變異株。

至於每週例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，採檢陽性率部分，機構住民陽性率從0.3%略升到0.4%，其中老福機構及一般護理之家高於平均，精神護理之家、精神復健機構等陽性率為0.1%，若趨勢不變，可能改為5月起只針對陽性率較高延長篩檢。

羅一鈞說，雖然上週住宿式機構陽性率增加，但疫情仍穩定維持低點，台灣自17日起大眾運輸口罩鬆綁，新制上路首週實施狀況分析，因為民眾普遍維持配戴口罩習慣，研判放寬防疫策略對整體疫情影響較低。