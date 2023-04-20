快訊

八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

揭曉！台積電首季獲利突破2000億 每股盈餘為7.98元優於預期

iPhone手機變刷卡機！蘋果「iPhone卡緊收」Tap to Pay登台 路邊攤10秒完成付款

中重症日增93例 新變種「大角星」再添境外移入

中央社／ 台北20日電

疫情指揮中心今天公布，4月14日至20日COVID-19確診中重症平均日增93例、13人死亡；新變異株Arcturus「大角星」現蹤，印度出現疫情升溫跡象，台灣已累計14例境外移入，暫無本土個案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，3月29日起不再每天提供確診及死亡統計數，改成以週為單位，分析疫情監測5指標，於每週一次的中央流行疫情指揮中心例行記者會說明。

指揮中心今天公布，據統計，4月14日至20日中重症及併發症每天平均病例數93例，與前一週平均每天新增86例相比，呈現微升約8%狀況；另外，平均每天新增13人死亡，與前一週17例相比略降，其中99%有慢性病史、63%沒打滿3劑疫苗、96%是60歲以上長者。

新變異株Arcturus「大角星」現蹤，指揮中心發言人羅一鈞今天記者會中說明，上週完成定序59例境外移入，XBB株共44例，其中1/4是新變異株Arcturus（大角星、XBB.1.16），台灣最早是在3月16日檢出，年齡介在20多歲到30多歲，分別來自泰國、日本。

據中央流行疫情指揮中心統計，台灣目前累積14例Arcturus「大角星」個案，皆為境外移入病例，暫無本土個案，包含今天新公布的11例，來源國主要是日本、泰國。羅一鈞說，近幾週監測總計，台灣本土主流病毒株仍為BA.2.75株、占74%最多。

羅一鈞說，全球變異株分析，主流病毒株依然是XBB株，占整體所有變異株的77%；而XBB.1.5變異株則為47.9%；Arcturus「大角星」（XBB.1.16）占比從1%升至4%，美國更是占7%，有增加趨勢，疫苗仍有保護效果，重症及住院率並無上升，但傳播力較強，仍是待觀察變異株。

至於每週例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，採檢陽性率部分，機構住民陽性率從0.3%略升到0.4%，其中老福機構及一般護理之家高於平均，精神護理之家、精神復健機構等陽性率為0.1%，若趨勢不變，可能改為5月起只針對陽性率較高延長篩檢。

羅一鈞說，雖然上週住宿式機構陽性率增加，但疫情仍穩定維持低點，台灣自17日起大眾運輸口罩鬆綁，新制上路首週實施狀況分析，因為民眾普遍維持配戴口罩習慣，研判放寬防疫策略對整體疫情影響較低。

疫情 羅一鈞

延伸閱讀

新冠肺炎疫情處低點 羅一鈞：民眾仍維持佩戴口罩習慣

網路謠傳女看護照顧阿嬤染猴痘 羅一鈞：已排除

新冠肺炎變種「大角星」 上周國內定序出11例

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

相關新聞

台南等不到春雨「完全慘白」 民眾質疑預報不準？彭啟明揭原因

台灣西南邊有大片對流雲系，原本期待能為南部帶來降雨，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，因發展方向...

天狗食日又來了 錯過這次要再等七年

天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，不過受到今年最強春雨系統的影響，在高雄地...

峇里島浮潛意外 台灣遊客緊急送醫仍不治

62歲蕭姓男子昨天在印尼峇里省的珀尼達島（Nusa Penida）浮潛時，被發現沒有意識，緊急送醫仍不治身亡，家屬要求驗...

竹市今年首例 東區家禽場蛋雞、蛋鴨異常死亡

新竹市政府動保所今天接獲疑似禽流感個案通報，新竹市東區一處小型家禽養殖戶飼養200多隻放牧蛋雞及蛋鴨等從18日陸續異常死...

美國新冠疫苗最新接種建議 黃立民：這作法最簡單

國內新冠疫情平緩，但各國對疫情防疫仍不敢吊以輕心。美國食品藥品管理局（FDA）最新宣布，原始武漢病毒株的基礎劑疫苗將要退...

搶到ANA BUG票一動作還可退9萬 旅遊達人教戰：改出發地 買明天走

日航全日空ANA近日因越南官網標價出包，導致許多消費者以台幣1萬元的價格，就能訂從雅加達出發飛抵北美各大主要城市的商務艙機票，而頭等艙價值20多萬元的機票，也因標錯價格瞬間變成只要台幣3萬多元，引起不少網友瘋搶成功。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦