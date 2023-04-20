大甲媽遶境如何保健康 醫師：人多戴口罩、少喝含糖飲料

台中大甲媽祖遶境明晚深夜11點5分(農曆3月初二子時)起駕，疫情解封的關係，不必強制戴口罩，預期吸引許多信眾參加。大甲李綜合醫院感染科主治醫師劉有增表示，人潮眾多情況下建議信眾戴口罩、腎臟科醫師陳采峰提醒，行腳途中要適時補充水分，切勿喝過量含糖飲料，以免痛風。

劉有增說，雖然台灣疫情解封，但是大甲媽祖遶境起駕前，鎮瀾宮總是擠滿信眾幾乎水洩不通，由於病毒是藉由飛沫空氣傳染，萬一其中有人帶有病毒，在空氣不流通的情況下，沒戴口罩恐被感染，儘管有人感染過了一次，還很有可能二次染病。

劉有增指出，信眾跟著媽祖遶境如果不想戴口罩，建議在空曠、空氣流通、人潮分散的地方再拿下口罩，另外，沿途有不少熱心的民眾提供食物，在食用前也別忘記手部清潔，最好自行攜帶餐具，除可減少病菌感染，也減少一次性餐具的浪費。

腎臟科醫師陳采峰提醒信眾，跟著媽祖遶境期間，不斷走路再加上天氣炎熱，很容易口渴，含糖飲料不宜過量攝取，除了增加身體負擔，也增高糖尿病及痛風發生的機率。

根據研究顯示，含糖飲料中的玉米多糖，當身體在分解它時，便會釋放普林產生代謝物尿酸，尿酸會在關節處沉積造成疼痛的晶體，就是痛風的因子之一。