人體也有資源回收場 浮泡不消油亮是警訊

每年4月22日是世界地球日，今年主題「投資地球 自然就好」，彰化二林基督教醫院提前舉辦活動；鎖定回收藥物對環境的重要性；腎臟科醫師謝宗諭說，人體也有資源回收場，就是腎臟，若發現尿液浮泡、有油亮感或顏色異常，可能是腎臟功能亮紅燈。

二基在一樓大廳舉辦「藥愛環境更要愛健康」健康促進活動，傳達食藥署的回收藥物衛教，抗癌藥、抗生素、賀爾蒙藥物、管制藥等含有特殊成分，隨意廢棄可能汙染環境，需要交由社區藥局或醫院處理。二基也安排健康講座讓民眾了解人體的資源回收場。

謝宗諭表示，人體也有資源回收場，就是腎臟，腎臟的腎絲球像過濾器，回收有用蛋白質等物質，排除不需要的廢棄物，過濾器若生病沒聲音，回收不住蛋白質等有用物質，隨尿液排出後形成泡沫，長期這樣將傷害腎臟演變成慢性腎炎。

尿液含蛋白質有泡沫的原因很多，包括免疫系統疾病紅斑性狼瘡、高血壓沒控制好、糖尿病、服用藥物、肝病、腫瘤等，民眾一旦發現自己的尿液有泡沫，尤其泡沫不會自動消失，尿液表面油亮，就應就醫檢查找出蛋白尿的原因，萬一尿液減少、肢體水腫或血壓飆高，更應該早一點檢查，透過抽血檢驗了解腎絲球功能；保養腎臟方法不難，平日注意控制好血糖和血壓、飲食均衡和定期檢查。