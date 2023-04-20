定期篩檢降死亡及晚期風險 口腔癌早期治癒率85%

每年約8000多人罹患口腔癌，定期口腔黏膜檢查可降低死亡及晚期口腔癌的發生風險。國健署提醒，曾吸菸、嚼檳榔者，一定養成每2年定期篩檢習慣，第1期治癒率高達85%。

菸品、檳榔是世界衛生組織（WHO）國際癌症研究總署公告的一級致癌物，根據衛生福利部國民健康署癌症登記資料顯示，台灣每年約有8000人罹患口腔癌，其中男性口腔癌患者中逾8成有吸菸行為，7成有嚼檳榔行為，而約5成的男性患者吸菸且嚼檳榔。

國健署癌症防治組組長林莉茹今天在衛教記者會中簡報指出，經國民健康署口腔黏膜檢查分析資料發現，透過篩檢發現的口腔病變者，有77%為0期到1期，屬癌前病變及早期癌症。

國民健康署補助30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，只要持健保卡至耳鼻喉科或牙科即可接受篩檢服務。

林莉茹表示，實證顯示，定期口腔黏膜檢查可降低21%晚期口腔癌的發生風險及26%口腔癌的死亡風險，因此有吸菸、嚼檳榔民眾，一定養成每2年定期篩檢習慣，以遠離口腔癌的威脅。

62歲顏姓男病友分享經驗表示，他持續嚼檳榔接近30年，菸齡更接近40年，過去沒有太注意健康，還常常為此跟太太吵架，直到有次因感冒看診，被耳鼻喉科醫師告知口腔黏膜有白斑，才養成定期檢查習慣。

還好因為定期檢查，得以早期發現，經醫師判斷為第1期口腔癌。顏男以過來人的角色呼籲，有吸菸、嚼檳榔者，應快戒掉菸檳的使用習慣，並且定期篩檢，賺錢與健康都兼顧。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元提醒，一般民眾若有口腔黏膜潰瘍超過兩週，就要特別注意，口腔有白斑、紅斑、有腫塊，或是頸部、夾不有其他腫塊，建議要儘早就近做診斷，而口腔癌的治療以手術切除為主。

朱本元指出，口腔癌越早期的病患治療越好，也能將對功能的影響降到最低，第1期85%患者可以治癒，但到了第4期，只有38%可以治癒，口腔癌危險因子包括抽菸、喝酒、嚼食檳榔，呼籲民眾已有相關習慣，應儘早戒除，並善用國健署提供的篩檢服務，口腔黏膜篩檢。