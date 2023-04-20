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宣布新冠肺炎降級再次落空 王必勝細數需盤點項目

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，由左到右指揮中心社區防疫組組長莊人祥、指揮官王必勝、發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，由左到右指揮中心社區防疫組組長莊人祥、指揮官王必勝、發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情持續趨緩，但原計這周說明指揮中心降級或是傳染病改類事宜，再度延宕。行政院表示，指揮中心正在盤點相關事宜，指揮官王必勝表示，盤整事項包括中重症病人照顧、脆弱族群確診給藥流程等都要安排。另也擔心今年冬天疫情可能再度出現嚴重趨勢，因此也要盤點防疫物資，以整備因應。

王必勝表示，新冠肺炎改類、指揮中心降級退場事宜，過去幾周都在規劃、盤整。疫情持續三年多，後續收尾工作也很多，會找時間向院長報告，一但定案就會公布；時程仍朝四月底、五月初這個方向進行。

由於新冠防治工作架構原以指揮中心為主，但正在安排各部會進行工作銜接和交接，另三年多疫情也希望能有紀錄專書，也將開始專書編撰，並針對新興傳染病方針向院長報告。

另針對傳染病防治法修法草案今天第二次送行政院審查，王必勝表示，傳染病防治法都在積極審查，今天下午第二次審查會議，若審查通過形成政院版本，就會送立法院進行修法。

疫情 傳染病 新冠肺炎

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