酸甜好滋味！葉黃素凍革命性創新守護晶亮 小朋友一吃 直喊「喜歡」

手機、平板、電腦等3C用品，已經成為現代人生活中不可或缺的一部分。不過對於多數家長而言，仍十分擔心過度使用3C用品對家中小朋友造成的影響。有家長在受訪中就指出「疫情這3年的時間，他們不碰也不行，因為一定要線上上課啊！這是我們現在家長最大的掙扎，就是我們不讓他碰，可是這個世代他們勢必要碰！」

由於科技發展快速、社會節奏變化，世代與世代之間的不同之處也愈加明顯。例如現在小朋友經常拿手機、平板來觀看Youtube、看抖音，甚是上課，但多數家長小時候學習反而很少用到3C，玩的是桌遊、大富翁之類的東西。對於「自己與孩子間的差異」，傅媽媽、賴媽媽等家長受訪時都表示，差別就是孩子們「接觸3C機會多」、「小孩花很多時間在平板上面」。但也有二寶爸爸坦承「這就是世代的差異，沒有辦法。尤其現在家長比較忙碌，就任由小孩子們去玩平板、手機與電腦」

世代與世代之間的不同之處愈來愈明顯，對於「自己與孩子間的差異」多數家長受訪時都表示，差別就是孩子們「接觸使用3C較多」。 圖／翻攝自影音

世代與世代之間的不同之處愈來愈明顯，對於「自己與孩子間的差異」多數家長受訪時都表示，差別就是孩子們「接觸使用3C較多」。 圖／翻攝自影音

為了避免讓小朋友過度使用3C用品，家長們也以不同的方式應對。例如傅媽媽規定「使用15分鐘就要休息」，而王爸爸則是禁止使用。至於鐘爸爸也直言，剛開始先限制小朋友，盡量不要花太多時間使用3C，後來還是覺得有需要吃一些保養品。

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註二：天地合補金盞花葉黃素凍(含乳清蛋白神經鞘磷脂)

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