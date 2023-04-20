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新冠肺炎疫情處低點 羅一鈞：民眾仍維持佩戴口罩習慣

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
指揮中心發言人羅一鈞表示，目前住宿式機構維持每周快篩至4月30日。圖╱指揮中心提供
指揮中心發言人羅一鈞表示，目前住宿式機構維持每周快篩至4月30日。圖╱指揮中心提供

近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約93人，較上周86例微升；但死亡平均日增13人，反較上周日增17例略降。指揮中心發言人羅一鈞表示，春節以來疫情都穩定處於低點，現在大眾運輸口罩雖然鬆綁，但民眾仍有佩戴習慣，因此對疫情影響低。

死亡個案中99％具慢性病史、63％未打滿三劑疫苗、96％為60歲以上個案。除中重症及併發症個案外，住宿式機構陽性率也是監測疫情的指標。羅一鈞表示，本周住宿機構陽性率為0.4％，較上周0.3%略升。但細分機構類別，主要是老人福利機構和一般護理之家的陽性率在0.5％左右徘徊，其他如精神護理之家 、精神復健機構、住宿式長照機構的陽性率都在0.1％左右。

羅一鈞表示，目前住宿式機構維持每周快篩至4月30日，會再觀察一周，若疫情趨勢不變，5月起可能僅會針對陽性率較高的機構延長篩檢。

因併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿三劑疫苗，呼籲長者等併發症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

另也提醒民眾持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身及他人健康。

中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，由左到右指揮中心社區防疫組組長莊人祥、指揮官王必勝、發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，由左到右指揮中心社區防疫組組長莊人祥、指揮官王必勝、發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
指揮中心發言人羅一鈞表示，春節以來疫情都穩定處於低點。圖╱指揮中心提供
指揮中心發言人羅一鈞表示，春節以來疫情都穩定處於低點。圖╱指揮中心提供
指揮中心發言人羅一鈞表示，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約93人，較上周86例微升。圖╱指揮中心提供
指揮中心發言人羅一鈞表示，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約93人，較上周86例微升。圖╱指揮中心提供

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